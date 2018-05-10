Юрген Лиги: никто не должен отказываться от эстонского гражданства из-за противоречий в законе

Законопроект предполагает, что гражданин Эстонии по рождению может одновременно с эстонским гражданством получить также гражданство той страны, которая является государством-членом Европейского союза или государством-участником Европейской экономической зоны. Также гражданину Эстонии по рождению предоставляется право одновременно иметь гражданство Швейцарии. По словам Лиги, в законопроекте есть перечень стран, которые, являясь демократическими правовыми государствами, без сомнения разделяют с нами одни и те же ценности, и на граждан этих стран распространяется право свободного перемещения, исходящее из прав Европейского союза. Поэтому отсутствует разумная причина не предоставлять гражданам Эстонии двойное гражданство, разделяемое вместе с этими странами.

Согласно законопроекту, кроме перечисленных стран Европы, гражданин Эстонии по рождению может одновременно получить также гражданство США, Австралии, Канады или Новой Зеландии. Выбор обосновывается тем, что у Эстонии с этими странами историческая общность, и для ограничения возможности иметь также гражданство какой-либо из этих стран отсутствуют разумные причины.

”Необходимо подчеркнуть, что речь идет только о гражданах Эстонии по рождению и об ограниченном числе стран, четко разделяющих одинаковые ценности с Эстонией. Законопроект не создает новых граждан, но помогает удержать старых. Это важно как для Эстонской Республики, так и для многих эстонцев, живущих за границей. Напоследок, эта ясность несет положительные вести также тем эстонцам, которые живут за границей и обдумывают возвращение обратно в Эстонию”, — добавил Лиги.

Законопроект также предполагает возможность лишения эстонского гражданства, выданного за особые заслуги, если при этом поведение человека в отношении Эстонской Республики стало неподобающим. В соответствии с законопроектом, Правительство Республики может лишить эстонского гражданства, выданного за особые заслуги, если человек не соблюдает конституционный порядок или правовые акты Эстонии, не чтит конституционные ценности и принципы Эстонии, государство, основанное на свободе, праве и справедливости, не чтит организацию общественного порядка Эстонии, эстонский язык и культуру.