Юрген Лиги: государство должно иметь возможность вмешиваться в процесс управления школой

Фракция Партии реформ передала Рийгикогу проект Закона о внесении поправок в Закон об основной школе и гимназии и в Закон о частной школе. В соответствии с поправками, в будущем не менее одного раза в пять лет будет проводиться оценка результатов работы директоров и их соответствие установленным законом квалификационным требованиям.

По мнению председателя фракции Партии реформ Юргена Лиги, государство обязано обеспечить одинаковый уровень школьного образования. Ключевым вопросом при этом является компетентность и качественная работа директоров школ. Государство должно иметь возможность контролировать руководителей школ и действовать, если другие интересы помимо интересов учеников не позволяют делать это содержателю школы.

”Государство должно иметь возможность вмешиваться, если результаты школы низкие из-за управления школой. Регулярная оценка директоров позволит определить причины недочетов и на их основании министр образования должен иметь возможность давать рекомендации и делать предписания для улучшения процесса управления. В крайних случаях министр должен иметь возможность наложения денежных санкций, если вместо учеников директора школы защищает ее содержатель", — пояснил Лиги, комментируя суть поправок.