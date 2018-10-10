10.10.2018, 16:30

Юные хитрецы научились блокировать eKool


rus.delfi.ee
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RIHM,PÜKSIRIHM
фото иллюстративноеFoto: Rauno Volmar

Когда-то родители просто ограничивали ребенку использование интернета и жили спокойно. Теперь всё стало иначе: дети перехитрили родителей. Как рассказывает директор по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов, предприимчивые дети научились закрывать доступ к сайтам, например, к eKool, куда, по их мнению, не стоит заходить родителям.

По словам С. Селиов, шпионские игры между детьми и родителями были всегда, но времена, когда от родителей прятали дневники и вырывали из них страницы, безвозвратно прошли.

”Современные дети настолько поднаторели в инфотехнологиях, что умеют делать многое из того, о чем мы даже не догадываемся. Как известно, электронный дневник школьника хранится в eKool, и его там уже не подделаешь. Но ведь туда можно заблокировать доступ — и родители, в случае неприятностей в школе, ничего о них не узнают”, — сообщает С. Селиов. Тем более что в интернете сегодня полно разных видеосюжетов на эту тему — и дети с удовольствием их смотрят в YouTube.

Довольно распространенная хитрость, когда ребенок говорит родителям по телефону, что он сейчас у друга, а сам находится совсем в другом месте. Причем для достоверности он объединяет два разных звонка, и у родителей создается полное впечатление, что дети находятся вместе в одном помещении.

”Иногда родители блокируют какую-то игру или приложение, если ребенок может зависнуть там надолго, однако в интернете отыщется инструкция и против этих санкций”, — предупреждает С. Селиов. Дело в том, что для детей, которые хорошо освоили функции своего устройства, удалить программу или приложение не составляет труда.

Однако родителям не стоит отчаиваться: существуют специальные программы, которые позволяют им определять, на какие сайты заходил их ребенок и сколько времени провел в интернете. Например, бесплатная программа Webtime Tracker, которая предоставит пользователю браузера Chrome исчерпывающий обзор, куда заходил их ребенок и как долго там оставался. Есть также приложение Moment (iOS, бесплатно), которое позволяет не только отслеживать, как ребенок использует телефон, но и устанавливать для себя ограничения по времени. Quality Time (Android, бесплатно) даст подробный отчет, сколько времени провел пользователь как в телефоне в целом, так и в каждом его приложении. К тому же Quality Time может подать сигнал, чтобы напомнить пользователю о том, что пора расстаться с телефоном. Можно также установить ограничение на использование и вывести на экран телефона счетчик ежедневной траты времени.

Еще одно полезное и очень функциональное приложение — Kaspersky Safe Kids. Оно подходит как для компьютеров, так и телефонов на базе Android и iOS, и дает полный обзор использования устройства ребенком, — от звонков, сообщений, запросов в интернет-поисковиках до определения его местонахождения.

По данным прошлогоднего исследования Norstat в Эстонии, 83% детей от 9 до 1 4 лет ежедневно заходили в интернет. Причем две трети из них уверены, что родители вообще не знают, чем они там занимались.

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Юные хитрецы научились блокировать eKool

10.10.2018
Когда-то родители просто ограничивали ребенку использование интернета и жили спокойно. Теперь всё стало иначе: дети перехитрили родителей. Как рассказывает директор по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов, предприимчивые дети научились закрывать доступ к сайтам, например, к eKool, куда, по их мнению, не стоит заходить родителям.
Подробнее