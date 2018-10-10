Юные хитрецы научились блокировать eKool

По словам С. Селиов, шпионские игры между детьми и родителями были всегда, но времена, когда от родителей прятали дневники и вырывали из них страницы, безвозвратно прошли.

”Современные дети настолько поднаторели в инфотехнологиях, что умеют делать многое из того, о чем мы даже не догадываемся. Как известно, электронный дневник школьника хранится в eKool, и его там уже не подделаешь. Но ведь туда можно заблокировать доступ — и родители, в случае неприятностей в школе, ничего о них не узнают”, — сообщает С. Селиов. Тем более что в интернете сегодня полно разных видеосюжетов на эту тему — и дети с удовольствием их смотрят в YouTube.

Довольно распространенная хитрость, когда ребенок говорит родителям по телефону, что он сейчас у друга, а сам находится совсем в другом месте. Причем для достоверности он объединяет два разных звонка, и у родителей создается полное впечатление, что дети находятся вместе в одном помещении.

”Иногда родители блокируют какую-то игру или приложение, если ребенок может зависнуть там надолго, однако в интернете отыщется инструкция и против этих санкций”, — предупреждает С. Селиов. Дело в том, что для детей, которые хорошо освоили функции своего устройства, удалить программу или приложение не составляет труда.