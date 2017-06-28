Юнкер — EPL: Эстония хоть и мала, но там достигают реальных результатов

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер дал большое интервью Eesti Päevaleht. По его словам, в приоритете останется финансирование международных транспортных сетей. Что касается сферы электронной экономики, то тут, не стоит ”оевропеивать” все нормы, а наоборот — ”обэстонивать” Европу.

Приводим интервью Юнкера в сокращенном виде. Полностью читайте в Eesti Päevaleht.

В Эстонии общественная поддержка ЕС постоянно высока. Этого нельзя сказать о многих других странах-членах. Кризисы снизили уровень доверия людей и вызвали беспорядки, причиной тому — экономические трудности, увеличение долга в правительственном секторе, российская агрессия, миграция и терроризме. А вы когда-нибудь в течение срока сомневались в устойчивости, стабильности Евросоюза?

Здравствуйте, эстоноземельцы! Прежде всего, я очень рад, что в течение следующих шести месяцев Эстония — страна-председатель в Совете ЕС. И я говорю это не только потому, что у меня появится очередная возможность посетить Таллинн! Эстония, быть может, и является одной из самых маленьких стран, но с большими амбициями и видением, устремленным в будущее; это страна, где достигают реальных результатов. В позитивном и быстром прогрессе Европа сейчас и нуждается.

В течение долгого времени Европа стояла лицом к лицу с разными кризисами, и становилась от этого только сильнее. Нынешние кризисы в этом смысле не являются иными, хотя и ощущаются как более экзистенциальные. Большая ценность Европы — способность найти решения с видом на будущее.

Несмотря на безутешность 2016 года, общественное мнение европейцев о ЕС переворачивается: поддержка растет почти во всем. Открывает ли это окно реформ, благодаря которым ЕС еще больше отвечал бы потребностям граждан? Каковы самые важные и уже идущие реформы или начинания, которые ЕС и Эстония как страна-председатель должны начать?

Окно это всегда открыто. Доверие ЕС восстанавливается. В 2008 году лишь 20% европейцев полагало, что экономическое положение их страны хорошее. Сейчас так считает 50%. Однако мы не можем воспринимать этот оптимизм как само собой разумеющееся и полагать, что опасность популизма стерта посредством результатов недавних выборов. Мы должны и далее стоять за свой союз и за всех европейцев. Это и должно быть задачей Эстонии в период председательства.

Ввиду терактов в ЕС и в мире европейские лидеры стали делать акцент на сотрудничество в сфере безопасности. <…> Каким должен быть уровень европейского сотрудничества в плане защиты, чтобы страны-члены получили бы лучший уровень защиты за потраченные деньги?

Знаю, что жителей Эстонии более не надо в этом убеждать. Защита и безопасность — не абстрактные понятия для эстоноземельцев. Эти вопросы — ежедневно на повестке дня, и вызывают тревогу как в Эстонии, так и в остальной Европе. Я исхожу из того, что, давая людям чувство безопасности, мы не можем позволить себе послаблений. Оттого должны тратить на безопасность именно столько, сколько необходимо. Эстония тут в первых рядах, так как в этом году из госбюджета идет 2,2% ВВП на расходы на оборону, в том числе и на то, чтобы принять посланные в Эстонию силы НАТО. 27 стран ЕС тратят на защиту всего 1,32%. Оборонные затраты России составляют 6% ВВП. <…>

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