Юку-Калле Райд — Кристине Каллас: то, что общество расколото по национальному признаку, — бред

”Она говорит, будто эстонцы и русские никуда не принадлежат и будто они находятся в постоянной военной конфронтации друг с другом. Но ведь не находятся! Или Ты хочешь воевать с эстонцами? Или с русскими? Я, например, с Тобой воевать на хочу”.

Райд считает, что Каллас сильно отстала от времени и сейчас говорит о том, что происходило несколько десятилетий назад, в конце советского времени, когда ”тогдашние драчуны, действительно, пускали в ход кулаки из-за национальных вопросов”. ”Но сейчас эти болваны выросли и больше друг друга не бьют”, — пишет Райд.

Также, по его мнению, неправильно делить общество лишь на эстонцев и русских при том, что в стране проживают представители 180 национальностей.

”То, что общество расколото по национальному признаку, — это просто Твой наркотический бред. Общество расколото совсем из-за других вещей, а никак не из-за этнической принадлежности. Ты пытаешься играть с керосином возле плиты, чтобы с интересом посмотреть, взорвется или нет. Знаешь, это довольно опасно. Можно спалить себя до состояния курицы-гриль”, — пишет политик.