Юку-Калле Райд — интернет-комментаторам: побольше креатива и поменьше мата!

Писатель и экс-политик Юку-Калле Райд в сегодняшнем выпуске передачи "Hommik Anuga" на ETV сказал, что злые комментарии переставляют собой очень важный ”социальный вентиль” и своего рода терапию, помогающую освободиться от напряжения.

Райд отметил, что на него негативные комментарии не влияют. ”Пусть комментируют”, — сказал он и добавил, что не стоит принимать близко к сердцу анонимные слова.

Также он призвал комментаторов проявлять больше творчества, чтобы их высказывания были более емкими и красочными и содержали меньше нецензурной лексики.