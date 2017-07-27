Юферева: власти города уже обсуждают возможный запуск ”метробуса”

Предложенная Евгением Криштафовичем идея запуска в Таллинне метро не нова. Власти Таллинна уже обсуждают возможность пуска метробуса, который соединил бы район Ласнамяэ с центром Таллинна, значится в пресс-релизе управы Ласнамяэ.

Метробус, или bus rapid transit (BRT) по функциональности можно сравнить с наземным метро. Автобус двигается по отделенной полосе, проход в него обеспечивается через специальные турникеты. Строительство инфраструктуры для метробуса обойдется дешевле — по сравнению с прокладкой новых трамвайных рельсов, контактных линий и депо. Такие транспортные решения представлены в Индонезии, Бразилии, Китае.

Однако пуск метробуса, или наземного метро — это не вопрос чрезвычайной срочности. Для начала необходимо произвести реконструкцию улицы Гонсиори, которая в настоящее время представляет собой бутылочное горлышко для автобусов и автомобилей, направляющихся "из" и "в" район Ласнамяэ. На самом шоссе Лаагна теэ нет проблем с автомобильными пробками. Но после того как будет реконструирована улица Гонсиори и построена Рейди теэ, можно будет подумать о лучшем сообщении между районами города. И тогда вопрос пуска метробуса приобретет особую актуальность.

Осенью Департамент транспорта представит результаты исследования о необходимости новых транспортных маршрутов. На основе результатов этого исследования и будут разрабатываться конкретные планы. Ведь, к примеру, если только пара десятков человек заинтересована в прямом сообщении между Ласнамяэ и Пыхья-Таллинном, то прокладывать такой автобусный маршрут нецелесообразно.

Очевидно, что с годами транспортные потребности людей меняются, и власти города должны учитывать новые маршруты, по которым передвигаются люди. Я считаю, что такими новыми направлениями могли бы стать упомянутое выше прямое сообщение между Ласнамяэ и Пыхья-Таллинном, а также между Ласнамяэ и Мууга.