Юферева-Скуратовски: хватит закармливать птиц до смерти

Благодаря инициативе гражданской группы и большому количеству обращений неравнодушных жителей после очередной гибели лебедей на озере Паэ в Ласнамяэ, районной управой в сотрудничестве с Таллиннским департаментом охраны окружающей среды был организован инфосеминар, посвящённый этой проблеме.

Известные зоологи и специалисты Алексей Туровский, Тыну Тальви и Мадис Лейвитс познакомили участников семинара с ежедневными трудностями обитания птиц в городской среде, а также рассказали о губительных действиях неосведомлённых жителей по отношению к пернатым. ”Люди по незнанию часто создают птицам экологические ловушки. Прикармливая их, человек не делает ничего хорошего ни для птиц, ни для природы — лебеди и утки, всё-таки осенью должны улетать на юг, а раскормленные неправильными продуктами пернатые если и не погибают от несварения за летний период, то точно не могут улететь на зимовку. По сути, такие птицы обречены на тяжёлое выживание по вине сердобольного человека”, сказал эстонский зоолог, зоосемиотик, ведущий специалист Таллиннского зоопарка Алексей Туровский.