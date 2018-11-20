20.11.2018, 20:00

Юферева-Скуратовски: хватит закармливать птиц до смерти

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rus.delfi.ee
EST 10
Luiged ja pardid pesitsemas Supilinna konnatiigis
Foto: Argo Ingver

На минувшей неделе в зале Управы Ласнамяэ прошёл инфосеминар, посвящённый проблеме неправильной подкормки птиц в городской среде, сообщает управа.

Благодаря инициативе гражданской группы и большому количеству обращений неравнодушных жителей после очередной гибели лебедей на озере Паэ в Ласнамяэ, районной управой в сотрудничестве с Таллиннским департаментом охраны окружающей среды был организован инфосеминар, посвящённый этой проблеме.

Известные зоологи и специалисты Алексей Туровский, Тыну Тальви и Мадис Лейвитс познакомили участников семинара с ежедневными трудностями обитания птиц в городской среде, а также рассказали о губительных действиях неосведомлённых жителей по отношению к пернатым. ”Люди по незнанию часто создают птицам экологические ловушки. Прикармливая их, человек не делает ничего хорошего ни для птиц, ни для природы — лебеди и утки, всё-таки осенью должны улетать на юг, а раскормленные неправильными продуктами пернатые если и не погибают от несварения за летний период, то точно не могут улететь на зимовку. По сути, такие птицы обречены на тяжёлое выживание по вине сердобольного человека”, сказал эстонский зоолог, зоосемиотик, ведущий специалист Таллиннского зоопарка Алексей Туровский.

После выступления экспертов, участники инфосеминара коллективно искали варианты, как эффективнее информировать жителей о неправильном поведении и губительных действиях человека по отношению к городским птицам. ”Участники семинара обсудили, как донести до людей, что их благие намерения только лишь загоняют птиц в эколовушку и приводят их к гибели. Мы проанализируем все предложения и постараемся принять меры, чтобы птицы на озере Паэ больше не гибли”, сказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски.

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