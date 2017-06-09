Юферева: предлагаю организовать муниципальную форму управления многоквартирными домами

В период с 8 по 9 июня делегация из Ласнамяэ во главе со старейшиной района Марией Юферевой посетила с дружественном визитом Восточную исполнительную дирекцию города Риги, сообщила пресс-служба районной управы.

В ходе визита представители управы Ласнамяэ ознакомились с работой Восточной исполнительной дирекции, обсудили вопросы жилищно-коммунального хозяйства и проблемы беженцев.

Делегацию из Ласнамяэ принимал исполнительный директор Восточной исполнительной дирекции Дмитрий Павлов и его заместитель Улдис Бликавс. В центре внимания состоявшейся во время встречи дискуссии были услуги, которые местное самоуправление предоставляет жителям, вопросы управления многоквартирными домами и проблемы квартирных товариществ.

Большой интерес для делегации из Ласнамяэ вызвало то, что помимо привычных для Эстонии квартирных товариществ, в Риге имеется муниципальная организация, которая является альтернативной формой управления многоквартирными домами. На данный момент эта организация управляет 4300 многоквартирными домами в столице Латвии.

"У нас разный опыт и достижения, и необходимо обмениваться информацией, чтобы узнать, как проделанная работа выглядит в глазах коллег из другой страны. Вместе мы можем найти новые решения тех проблем, с которыми сталкиваются местные самоуправления разных государствах. По итогам проведенных в ходе визита встреч почерпнули много нового и интересного у наших зарубежных коллег. К сожалению к нам часто обращаются рядовые члены квартирных товариществ с просьбами помочь в разрешении конфликтов с руководством КТ и мы видим, что действительно у многих имеются большие проблемы. Муниципальная форма управления квартирными товариществами была бы удачной альтернативной формой управления многоквартирными домами и давала бы жильцам возможность выбора. Подобная форма управления существует как в Минске, так и в Риге ", — подвела итог визита старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.

”Мы обсудили возможные стороны сотрудничества между нашими самоуправлениями и договор о сотрудничестве будет подписан уже в ближайшие месяцы”, добавил исполнительный директор Восточной исполнительной дирекции Дмитрий Павлов.