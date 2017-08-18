Юферева покинула НКО, собиравшее деньги на бионическую ногу Сависаару

Мария Юферева подала сегодня заявление о выходе из состава правления НКО Jalg Alla, так члены правления не пришли к единодушию в вопросе дальнейшей помощи людям, потерявшим конечности, значится в пресс-релизе.

Недоходное объединение Jalg Alla было создано в сентябре прошлого года с целью сбора средств для бионического протеза Эдгару Сависаару. На оставшиеся средства в дальнейшем планировалось оказывать помощь людям, потерявшим конечности. Свои пожертвования сделали несколько сотен обычных людей и фирм.

24 ноября 2016 года бионический протез для Эдгара Сависаара был приобретен в Финляндии.

”В связи с тем, что внутри НКО возникли разногласия по вопросам оказания помощи другим людям, потерявшим конечности, я решила выйти из объединения и предоставить возможность решать дальнейшие вопросы представителю Эдгара Сависаара, входящему в состав правления”, — заявила Мария Юферева.

На момент подачи заявления о выходе Марии Юферевой из НКО Jalg Alla на счету недоходного объединения оставалось 7331 евро неизрасходованных средств. По предложению Юферевой председатель и члены правления не получали вознаграждения за свою работу.

”Я благодарю всех людей, которые сделали пожертвования для Эдгара Сависаара. Для него была важна ваша поддержка. К сожалению, в последнее время наше общение свелось к минимуму, поэтому считаю правильным, чтобы вопросами НКО занимались те люди, которые чаще с ним общаются. Эдгару я от всей души желаю удачи и отношусь лично к нему с огромным уважением. Надеюсь, что он повернется лицом к родной партии. Мы очень ждем его назад”, — заключила Юферева.