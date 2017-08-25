Юферева об Ивановой: безумная злая бабища без образования, которой движет лишь жажда власти и денег

В Центристской партии снова не все спокойно. Депутат Рийгикогу Ольга Иванова опубликовала в Facebook скриншот из личной переписки ее коллеги по партии и старейшины Ласнамяэ Марии Юферевой. В данной переписке Юферева назвала Иванову "безумной злой бабищей".

"А идти с Ольгой не рекомендую в любом случае. Безумная злая бабища без образования, которой движет лишь жажда власти и денег", — пишет Юферева оставшемуся неизвестным лицу, скорее всего, другому члену Центристской партии, который позже передал скриншот переписки самой Ивановой.

Иванова опубликовала снимки беседы на своей странице в Facebook и добавила: "Ну что тут комментировать? Посмеялась. P.S. Персоноцентризм зашкаливает".

Facebook

Можно предположить, что в переписке речь идет о том, в чьих списках собеседнику Юферевой баллотироваться: Центристкой партии или союза Сависаара.

Юферева и Иванова на запрос Delfi прокомментировать ситуацию не ответили.