Юферева: если Метлев хочет на крышу, пусть подаст заявку

Сергей Метлев вводит общественность в заблуждение, утверждая, что его не пускают на крыши городских учреждений, сообщила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева посредством пресс-релиза.

"Ему были уже направлены официальные ответы, как от управы Таллинна, так и управы части города Ласнамяэ, что после получения официальной заявки, его желание может быть удовлетворено", — говорит она.

”Если Сергей хочет залезть на крышу управы, то я лично не вижу причин ему отказать. Но за свою безопасность, он должен отвечать только сам! И конечно, он должен гарантировать, что работа управы не будет нарушена”, — отметила Юферева.