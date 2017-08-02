02.08.2017, 19:35

Юферева: если Метлев хочет на крышу, пусть подаст заявку

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rus.delfi.ee
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Lasnamäe linnaosavanem Maria Jufereva
Lasnamäe linnaosavanem Maria JuferevaFoto: Tiit Blaat

Сергей Метлев вводит общественность в заблуждение, утверждая, что его не пускают на крыши городских учреждений, сообщила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева посредством пресс-релиза.

"Ему были уже направлены официальные ответы, как от управы Таллинна, так и управы части города Ласнамяэ, что после получения официальной заявки, его желание может быть удовлетворено", — говорит она.

”Если Сергей хочет залезть на крышу управы, то я лично не вижу причин ему отказать. Но за свою безопасность, он должен отвечать только сам! И конечно, он должен гарантировать, что работа управы не будет нарушена”, — отметила Юферева.

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