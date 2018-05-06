06.05.2018, 11:10

Юбилейный День полезных дел прошел как по маслу при участии минимум 51 104 человек


rus.delfi.ee
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Teeme ära Russalka juures
Teeme ära Russalka juuresFoto: Priit Simson

Юбилейный День полезных дел ”Сделаем!” вновь объединил десятки тысяч жителей страны. Он удался на славу: в 2162 толоках участвовало по меньшей мере 51 104 человека, или 3,9% жителей страны. Оргкомитет Дня полезных дел склоняется в глубоком поклоне перед тысячами организаторов и учатсников толок, руками которых 5 мая Эстония преобразилась и похорошела! Впечатления участников сохранены по адресу: www.teemeara.ee/otse. Окончательные итоги будут подведены через неделю, сказано в пресс-релизе.

По словам руководителя Дня полезных дел ”Сделаем!”, председателя правления Фонда природы Эстонии Тармо Тюйра, всеэстонская толока (другими словами, общественный вид взаимопомощи) удалась этой весной на славу. ”Каждый, кто приложил даже немного усилий, смог сделать себе и всей Эстонии прекрасный подарок. Добровольный вклад жителей страны в благоустройство своего родного края, своей общины, своих любимых мест работы и отдыха — это вклад, ценность которого не подвергается сомнению и стоимость которого невозможно переоценить, — сказал Тюйр. — День полезных дел ”Сделаем!” играет важную роль с точки зрения определения состояния гражданского общества, а также перспектив и направления его развития. В День полезных дел общины, объединения людей становятся все активнее и заметнее, что является важным признаком сплоченности и силы общества”.

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В рамках Дня полезных дел 2612 человека организовали толоки, в которых приняло участие 51 104 человека. Больше всего толок состоялось в Харьюмаа и Таллине, где в 468 толоках участвовало 14 623 человека. По количеству жителей вновь лидировал остров Сааремаа — в 221 толоке участвовало 4479 человек, или 13,4% жителей уезда. В Пярнумаа в 189 толоках трудились 3935 человек, в Тартумаа в 185 толоках участвовало 4096 человек, в Ида-Вирумаа в 139 толоках трудилось 3782 человека, в Ляэне-Вирумаа 134 толоки и 2860 человек, в Рапламаа 128 толок и 2631 участник, в Ярвамаа 118 толок и 2687 участников, в Ляэнемаа 107 толок и 2253 участника, в Вырумаа 100 толок и 2065 участников, в Йыгевамаа 96 толок и 1778 участников, в Вильяндимаа 86 толок и 1652 участника, в Валгамаа 84 толоки и 1776 участника, в Пылвамаа 56 толок и 1256 участников, на Хийумаа 48 толок и 1111 участник. Были организованы и три толоки за пределами Эстонии: в Канаде, Франции и Хорватии.

День полезных дел ”Сделаем!” прошел как по маслу — в оргкомитет не поступило информации о каких-либо существенных неприятностях. В Харьюмаа в волости Саку на толоке в лесу обнаружен снаряд. На место незамедлительно вызвали специалистов из Спасательного департамента, которые забрали снаряд и поблагодарили участников толоки за быстрое и правильное реагирование. Поступившая в Спасательный департамент обратная связь показала, что пара человек случайно поранили пальцы ножом. По словам опрошенных организаторов толок, этим неприятности и исчерпываются.

В Дне полезных дел этого года среди общего количество толок лидировали толоки по благоустройству и т.н. деревенские толоки, далее следовали тематические толоки по покраске наружных и внутренних поверхностей в цвета церковных приходов, толоки по охране природы, толоки в квартирных товариществах и связанные с молодежью толоки; в некоторых местах убирали мусор. Некоторые зарегистрированные в системе толоки состоялись до 5 мая или состоятся в ближайшее время. Почти половина всех толок прошла под эгидой года культурного наследия Европы, т.е. участников толок угостили блюдами национальной или региональной кухни.

В Дне полезных дел ”Сделаем!” — части юбилейной программы ”Эстонской Республике — 100” (EV100) с наибольшим количеством волонтеров — участвовали также президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд и премьер-министр Эстонии Юри Ратас. Президент Керсти Кальюлайд участвовала в толоке в деревне Маарья под названием ”Покрасим дорогу для инвакресел в цвета церковного прихода Вынну!” („Ratastoolitee Võnnu kihelkonna värvidesse”). Премьер-министр Юри Ратас трудился на толоке по благоустройству тартуского приюта для бездомных животных. Оба они также успели поработать в штабе ”Сделаем!”, где обзванивали некоторых организаторов толок, собирая обратную связь и выражая благодарность за участие в Дне полезных дел.

Участники толок приглашаются поделиться своими впечатлениями по адресу http://www.teemeara.ee/vashi-istorii Фотографии можно загружать в Facebook c пометкой (#teemeära2018) или посылать ссылку на фотографии по адресу info@teemeara.ee (напишите название толоки и место проведения). Видео с Дня полезных дел можно загружать в Youtube (www.youtube.com), с пометкой ”Teeme Ära 2018”. Обратную связь от организаторов толок мы ожидаем по адресу: http://teemeara.ee/organizatoru/obratnaya-svyaz

День полезных дел ”Сделаем!” в 2018 году был посвящен юбилею Эстонской Республики и прошел в сотрудничестве с годом европейского культурного наследия. Организаторов и участников толок призывали помимо прочего ознакомиться и применить цвета церковных приходов и обогатить обеденный стол блюдами национальной или региональной кухни. Подборка самых интересных рецептов находится на сайте по адресу: www.teemeara.ee/retseptid Участники Дня полезных дел могут воспользоваться некоторыми льготными предложениями и после завершения толоки, подробности по адресу: http://www.teemeara.ee/uchastniku/pasport-uchastnika

Организаторы Дня полезных дел ”Сделаем!”: Фонд природы Эстонии, Эстонское движение деревень Kodukant (”Родной край”) и образовавшаяся вокруг них сеть партнеров. Партнеры мероприятия: фонд Целевой капитал гражданского общества, оргкомитет программы EV100 при Госканцелярии, Министерство культуры, Selver, фонд Интеграции, Tamrex, Vizeum, Vivacolor, Bauhof, Omniva, Tele2, Nordic Hotel Forum, Dorpat и др.

Стартовые пакеты для толок помогли наполнить: Tamrex, фонд Целевой капитал гражданского общества, оргкомитет программы EV100 при Госканцелярии, Corny, Himalaya, Vivacolor, Bauhof, Salvest, Väike Väänik, Espak и Ecoprint. Доставку стартовых пакетов обеспечивает Omniva. Книга о цветах церковных уездов является подарком к 100-летнему дню рождения Эстонской Республики.

В 2017 году в 2130 толоках участвовало 52 650 человек, или 4% жителей Эстонии.

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