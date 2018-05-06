Юбилейный День полезных дел прошел как по маслу при участии минимум 51 104 человек

Юбилейный День полезных дел ”Сделаем!” вновь объединил десятки тысяч жителей страны. Он удался на славу: в 2162 толоках участвовало по меньшей мере 51 104 человека, или 3,9% жителей страны. Оргкомитет Дня полезных дел склоняется в глубоком поклоне перед тысячами организаторов и учатсников толок, руками которых 5 мая Эстония преобразилась и похорошела! Впечатления участников сохранены по адресу: www.teemeara.ee/otse. Окончательные итоги будут подведены через неделю, сказано в пресс-релизе.
По словам руководителя Дня полезных дел ”Сделаем!”, председателя правления Фонда природы Эстонии Тармо Тюйра, всеэстонская толока (другими словами, общественный вид взаимопомощи) удалась этой весной на славу. ”Каждый, кто приложил даже немного усилий, смог сделать себе и всей Эстонии прекрасный подарок. Добровольный вклад жителей страны в благоустройство своего родного края, своей общины, своих любимых мест работы и отдыха — это вклад, ценность которого не подвергается сомнению и стоимость которого невозможно переоценить, — сказал Тюйр. — День полезных дел ”Сделаем!” играет важную роль с точки зрения определения состояния гражданского общества, а также перспектив и направления его развития. В День полезных дел общины, объединения людей становятся все активнее и заметнее, что является важным признаком сплоченности и силы общества”.