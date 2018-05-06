Юбилейный День полезных дел прошел как по маслу при участии минимум 51 104 человек

В рамках Дня полезных дел 2612 человека организовали толоки, в которых приняло участие 51 104 человека. Больше всего толок состоялось в Харьюмаа и Таллине, где в 468 толоках участвовало 14 623 человека. По количеству жителей вновь лидировал остров Сааремаа — в 221 толоке участвовало 4479 человек, или 13,4% жителей уезда. В Пярнумаа в 189 толоках трудились 3935 человек, в Тартумаа в 185 толоках участвовало 4096 человек, в Ида-Вирумаа в 139 толоках трудилось 3782 человека, в Ляэне-Вирумаа 134 толоки и 2860 человек, в Рапламаа 128 толок и 2631 участник, в Ярвамаа 118 толок и 2687 участников, в Ляэнемаа 107 толок и 2253 участника, в Вырумаа 100 толок и 2065 участников, в Йыгевамаа 96 толок и 1778 участников, в Вильяндимаа 86 толок и 1652 участника, в Валгамаа 84 толоки и 1776 участника, в Пылвамаа 56 толок и 1256 участников, на Хийумаа 48 толок и 1111 участник. Были организованы и три толоки за пределами Эстонии: в Канаде, Франции и Хорватии.

День полезных дел ”Сделаем!” прошел как по маслу — в оргкомитет не поступило информации о каких-либо существенных неприятностях. В Харьюмаа в волости Саку на толоке в лесу обнаружен снаряд. На место незамедлительно вызвали специалистов из Спасательного департамента, которые забрали снаряд и поблагодарили участников толоки за быстрое и правильное реагирование. Поступившая в Спасательный департамент обратная связь показала, что пара человек случайно поранили пальцы ножом. По словам опрошенных организаторов толок, этим неприятности и исчерпываются.