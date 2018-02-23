Юбилейные празднования ЭР100 достигли Пярну, где родилась Эстонская Республика

В пятницу, 23 февраля, мероприятия юбилейной недели ЭР100 будут посвящены городу, где Эстонская Республика появилась на свет. Перед Пярнуской основной школой на улице Кунинга будет открыт памятник, посвященный Комитету спасения Эстонии, сообщается в пресс-релизе.

Вечером в Пярну на площади Рюйтли будет вновь зачитан манифест независимости. Именно в Пярну сто лет назад 23 февраля манифест независимости Эстонии был зачитан впервые.

”Длившаяся неделю борьба за провозглашение Эстонской Республики достигла своего триумфа в Пярну, где 23 февраля 1918 года впервые был зачитан манифест независимости Эстонии”, — сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. ”Если сто лет назад манифест независимости представил член Земского совета адвокат Хуго Кууснер, то сегодня это сделает внук Константина Пятса Матти Пятс”, — добавил Кастерпалу.

По словам мэра Пярну Ромека Козенкраниуса, Пярну является городом рождения Эстонской Республики, и этот титул является большой честью для города. ”23 февраля — важный день для Пярну, потому что именно вечером этого дня с балкона театра ”Эндла” была провозглашена Эстонская Республика. Сегодня взгляды всей Эстонии и друзей нашей страны со всего мира направлены на Пярну. Все вместе мы отметим сотый день рождения Эстонской Республики масштабными празднованиями”, — сказал Козенкраниус.

• В 10:00 будут возложен венок в Тахкуранна, Пярнумаа, где родился первый президент Эстонии Константин Пятс.

• В 11:30 около дома Пятсов пройдет мероприятие в память о президенте Константине Пятсе.

• В 12:00 в старом здании школы Раэкюла Государственная канцелярия и Национальный архив представят монографию о Константине Пятсе, написанную Аго Паюром и Тоомасом Карьяхярмом.

• В 13:30 на реке Пярну будет заложен краеугольный камень Порта искусств Балтийского моря.

• В 15:30 на кладбище Алеви около Памятника Освободительной войне пройдет торжественная церемония возложения венков. Пройдет шествие до улицы Кунинга.

• В 17:00 перед Пярнуской основной школой на улице Кунинга будет открыт памятник Комитету спасения, созданный скульпторами Маргусом и Мартом Кадариками. Памятник изображает Константина Пятса, Юри Вильмса, Константина Коника и Хуго Кууснера, который первым зачитал манифест о независимости.

• В 18:00 в Пярну, на площади Рюйтли будет зачитан манифест независимости, после чего начнутся народные гуляния.

• В 19:00 в Пярнуском концертном доме начнется торжественный прием городских властей, на котором состоится премьера нового произведения Расмуса Пуура и Дорис Карева. В 21:00 вечер завершится грандиозным фейерверком.