Юбилейное интервью Арнольда Рюйтеля Delfi: о вступлении в компартию, противостоянии Москве и страданиях жены

Компартии было не избежать

Аунасте напомнила Рюйтелю его же слова о том, что он не вступил в коммунистическую партию добровольно, а что его туда ”оформили”. После этих слов Москва начал называть Рюйтеля предателем СССР и националистом, а до этого ему на протяжении десятков лет пришлось терпеть, что в Эстонии его называют старым коммунистом.

По словам Рюйтеля, в советское время ему неоднократно предлагали стать директором Сааремааской тракторной станции, что предполагало под собой также вступление в коммунистическую партию. Он отказался, и в итоге его послали на пять лет служить в морском флоте на Черном море.

По возвращении в Эстонию ему предложили место директора совхоза Илматсалу. Опять же, на должность не могли назначить до того, как он вступит в партию. ”Конечно же, я вступил в партию, так я и стал партийным человеком”, — признает Рюйтель.

Президент с теплотой вспоминает свои годы работы в совхозе, ведь для него очень важны тогдашние достижения их совхоза: например, повышение производства молока с тысячи литров до четырех тысяч. Еще работая в совхозе он усвоил простую истину: ценить все, что дает природа. ”Это и есть задача Эстонии на будущее”, — многозначительно говорит Рюйтель.

Несмотря на принадлежность к компартии, Рюйтель всегда считал своим духовным центром национальные интересы Эстонии, которые отсаживали и его родители: ”Это не изменилось за все это время. Я был тем, кем родился”. Президент отметил важность уважения той работы, которую проделали предки, положив тем самым начало Эстонскому государству.

Рюйтель считает, что другие народы нужно уважать и помогать им, но это, по его мнению, можно делать в другой форме. Людей из третьих стран, конечно же, нужно пускать в страну для получения высшего образования — но с условием, что позже они вернутся на родину и реализуют там полученные навыки.

Работы хватило бы на десяток человек

Аунасте отметила, что за свою жизнь Рюйтель успел побывать на таком количестве должностей, проделал столько различной работы и карьерных путей, что этого хватило бы на десяток человек.

”Это был результат той борьбы, которую пришлось проделать во время восстановления нашей независимости. В первую очередь та борьба, когда мы приняли декларацию о независимости, из-за которой меня вызвали в Москву на аудиенцию. Так как я настаивал на своем, не согласился отказаться от своей подписи и позиций, то дело направили Президиуму Верховного Совета. Я остался при своем мнении, а все выступали и критиковали меня — руководители других республик”, — вспоминает Рюйтель.

По его словам, принятие декларации о независимости масштабно реформировало эстонское правовое пространство, было принято 150 новых законов. После этого на территории Эстонии действовало лишь главенство эстонских законов — и это в советское время, вплоть до самого путча 1991 года.

Аунасте напомнила, что в 1997 году, несмотря на то, что независимость Эстонии была восстановлена, и Рюйтелю больше не приходилось противостоять Москве, он из-за внутригосударственных проблем попал в больницу в предынфарктном состоянии.