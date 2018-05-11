11.05.2018, 14:35

”Юбилейная весна 2018” представит публике лучшие художественные произведения года


rus.delfi.ee
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Lipu heiskamine Toompeal
Lipu heiskamine ToompealFoto: Hendrik Osula

XVIII годовая выставка Союза художников Эстонии ”Юбилейная весна 2018” начиная с 19 мая представит публике творчество более чем 100 художников. Впервые у посетителей выставки, посвященной в этом году 100-летнему юбилею Эстонской Республики, появится возможность приобрести все представленные на ней произведения.

На XVIII годовой выставке Союза художников Эстонии ”Юбилейная весна 2018”, организуемой в честь 100 дня рождения Эстонии и 75-летнего юбилея союза художников, будут представлены выполненные в 2017 и 2018 годах произведения живописи, графические работы, скульптуры, инсталляции, фотографии и работы цифровой печати 106 художников, сообщается в пресс-релизе. В числе прочих на выставке можно будет увидеть произведения Аугуста Кюннапу, Маарит Мурка, Тийта Пяэсуке и Райта Пряэтса, а также работы магистров Эстонской художественной академии, выполненные под руководством Кристи Конги и Мерике Эстна.

По словам руководителя Таллиннского дома искусства Тааниэля Раудсеппа, конкуренция была в этом году беспрецедентно высокая, и жюри пришлось сделать свой выбор среди 230 художников. ”Выставка является особенной в нескольких смыслах: экспозиция сосредоточена на представлении художников и позволяет каждой из работ находиться в центре внимания”, — описывает Раудсепп построение выставки и добавляет, что впервые выставочные работы представлены в формате ярмарки. ”Я уверен, что наслаждение искусством делает нашу жизнь богаче и счастливее. Поэтому со своей стороны мы желаем способствовать приобретению искусства и поддержать таким образом художников”, — отмечает Раудсепп. ”Выставка будет очень интересная, приходите, украсьте свою жизнь и приобретите произведение искусства!” — добавляет Раудсепп.

В честь столетия Эстонской Республики посетители весенней выставки смогут впервые выбрать наиболее понравившиеся работы. Премию любимца публики в размере 5000 евро предоставят коллекционеры искусства и меценаты Рийво Антон, Айвар Берзин, Яан Маницки, Тийт Пруули и Райн Тамм. Проголосовать за понравившееся произведение можно будет начиная с 18 мая в Таллиннском доме искусства и на веб-странице современного искусства NOAR.EU.

XVIII годовая выставка Союза художников Эстонии ”Юбилейная весна 2018” пройдет в Таллиннском доме искусства, галерее дома искусства и Таллиннской городской галерее с 19 мая по 17 июня этого года.

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