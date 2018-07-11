Язык "из-под полы" — успешнее! Социолингвист Майму Березкина о русском в Эстонии и саамском в Норвегии

Докторант Университета Осло Майму Березкина исследовала тему, как власти Эстонии и Норвегии используют разные языки для общения с жителями, в том числе нацменьшинствами, в интернете. Результат — парадоксален. О своих языковых открытиях Майму доложила в Страсбурге на конференции по случаю 20-летия вступления в силу Рамочной конвенции о защите нацменьшинств и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств и в интервью латвийскому порталу Delfi.
Майму свободно владеет семью языками: эстонским, русским, норвежским, голландским, английским, французским и немецким. Еще несколько языков понимает на бытовом уровне. Сама она — ребенок из смешанной эстонско-русской семьи.