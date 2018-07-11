11.07.2018, 09:46

Язык "из-под полы" — успешнее! Социолингвист Майму Березкина о русском в Эстонии и саамском в Норвегии

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Кристина Худенко
Кристина Худенко
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Эстония: официально —…
Язык "из-под полы" — успешнее! Социолингвист Майму Березкина о русском в Эстонии и саамском в Норвегии
Delfi

Докторант Университета Осло Майму Березкина исследовала тему, как власти Эстонии и Норвегии используют разные языки для общения с жителями, в том числе нацменьшинствами, в интернете. Результат — парадоксален. О своих языковых открытиях Майму доложила в Страсбурге на конференции по случаю 20-летия вступления в силу Рамочной конвенции о защите нацменьшинств и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств и в интервью латвийскому порталу Delfi.

Майму свободно владеет семью языками: эстонским, русским, норвежским, голландским, английским, французским и немецким. Еще несколько языков понимает на бытовом уровне. Сама она — ребенок из смешанной эстонско-русской семьи.

Отец, доктор исторических наук, заведующий отделом Америки Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) Юрий Березкин встретил маму, социолога Лийну Рооталу в экспедиции в Абхазии. Он быстро выучил эстонский, который стал домашним языком семьи. И все же Майму без акцента говорит на русском — вместе с сестрой они полгода жили в деревне на юге Эстонии и посещали эстонскую школу, а вторую половину года — в Санкт-Петербурге, где ходили в частную русскую школу.

Выпускные экзамены Майму сдала в России и поступила на отделение норвежской филологии Санкт-Петербургского государственного университета. В магистратуру отправилась в Осло. Думала, на два года, но задержалась на девять лет: когда в столице Норвегии открыли Центр изучения многоязычия в мире "Мультилинг", Майму получила там место и начала научную карьеру.

Свою диссертацию Майму Березкина посвятила тому, как разные языки используются на государственных сайтах в Норвегии и Эстонии. Проводила интервью с людьми, которые определяют, на что и какие языки переводить, а также изучала виртуальный лингвистический ландшафт стран: то, как языки используются в интернете. Иногда это делается, чтобы действительно распространить информацию, а иногда — чисто символически, потому что по закону положено.

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Язык "из-под полы" — успешнее! Социолингвист Майму Березкина о русском в Эстонии и саамском в Норвегии

11.07.2018
Докторант Университета Осло Майму Березкина исследовала тему, как власти Эстонии и Норвегии используют разные языки для общения с жителями, в том числе нацменьшинствами, в интернете. Результат — парадоксален. О своих языковых открытиях Майму доложила в Страсбурге на конференции по случаю 20-летия вступления в силу Рамочной конвенции о защите нацменьшинств и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств и в интервью латвийскому порталу Delfi.
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