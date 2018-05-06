Являются ли домашние задания пережитком прошлого? Мнение школ

Часть школьников и их родителей объявила домашние задания пережитком прошлого века. Многие же учителя полагают, повторение дома пройденного материала помогает его закрепить, развивая также чувство долга. Сирье Пярисмаа из ”Учительской газеты” узнала у представителей трёх школ, какова истинная цель и разумный объём домашних заданий.

Журналист пишет, что в трех школах нашей страны — Тартуской частной школе, Пылваской школе и Таллиннском Ыйсмяэском русском лицее — было принято решение не отказываться полностью от домашних заданий, а взять под контроль их объём и сфокусировать цель их выполнения.

В Тартуской частной школе после введения в общей сложности месяца, свободного от домашних работ, а также взятия на вооружение планшетников, было проведено два опроса — один до введения новшеств, другой после. Выяснилось, что заметные изменения произошли в сознании именно самих педагогов. Если в 2016 году треть учителей полагала, что отказ от домашних работ стал причиной падения успеваемости, то теперь большинство преподавателей так больше не считает.

Если два года назад более 60% учителей отметило, что какой-то из результатов учебной работы не был достигнут, то в нынешнем году почти 90% педагогов дало на этот вопрос отрицательный ответ.