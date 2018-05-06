06.05.2018, 18:10

Являются ли домашние задания пережитком прошлого? Мнение школ


rus.delfi.ee
EST
Foto
MatemaatikaFoto: Ester Vaitmaa

Часть школьников и их родителей объявила домашние задания пережитком прошлого века. Многие же учителя полагают, повторение дома пройденного материала помогает его закрепить, развивая также чувство долга. Сирье Пярисмаа из ”Учительской газеты” узнала у представителей трёх школ, какова истинная цель и разумный объём домашних заданий.

Журналист пишет, что в трех школах нашей страны — Тартуской частной школе, Пылваской школе и Таллиннском Ыйсмяэском русском лицее — было принято решение не отказываться полностью от домашних заданий, а взять под контроль их объём и сфокусировать цель их выполнения.

В Тартуской частной школе после введения в общей сложности месяца, свободного от домашних работ, а также взятия на вооружение планшетников, было проведено два опроса — один до введения новшеств, другой после. Выяснилось, что заметные изменения произошли в сознании именно самих педагогов. Если в 2016 году треть учителей полагала, что отказ от домашних работ стал причиной падения успеваемости, то теперь большинство преподавателей так больше не считает.

Если два года назад более 60% учителей отметило, что какой-то из результатов учебной работы не был достигнут, то в нынешнем году почти 90% педагогов дало на этот вопрос отрицательный ответ.

В опроснике этого года учителей попросили также прописать цели, ради которых они задают ученикам на дом. По мнению 90% учителей, домашние задания существуют для закрепления материала, пройденного на уроках, для упражнения, повторения, а также для завершения начатой в классе работы или выучивания чего-то наизусть. 25% ответивших воспринимали домашние задания как творческие работы или введение в следующий урок.

В 2018 году 75% учителей призналось, что домашние задания нужно задавать время от времени, 10 же процентов были уверены в их необходимости.

В Пылваской школе педагоги и ученики пришли к единодушному мнению, что домашние задания задавать не надо, а если их и делать, то с какой-то целью и в разумных количествах.

Ученики Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея однажды учинили дебош, просто не явившись всем классом на урок математики из-за коллективно невыполненного домашнего задания. После этого администрация поняла, что надо что-то менять. Было принято решение задавать на дом только те задания, которые развивают умение работать в команде, а также решать проблемы.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Связанная с бюро Sorainen фирма ходатайствует о регистрации торгового знака "Erakond Eesti 200", Кристина Каллас ничего об этом не знает

06.05.2018
В базе данных Патентного департамента можно увидеть, что в пятницу предприятие ASLO Konsultatsioonid OÜ подало ходатайство о регистрации товарного знака "ERAKOND EESTI 200" ("Партия Эстония 200"), которое департамент принял в производство.
Подробнее


ВИДЕО DELFI: ”Через 10 лет вы этот район не узнаете”. Коплиским линиям ”пришел конец”: неужели там вырастут очередные бездушные бизнес-центры?

06.05.2018
Легендарные Коплиские линии! Меня в детстве пугали этим местом: говаривали, мол, так опасно, что даже полиция туда не ездит… Но время течет с невероятной скоростью, и ковш экскаватора уже вонзился в почву этих мест. Но нет! Здесь не вырастут очередные великаны из стекла и бетона. Так что же тут будет? Мы выяснили.
Подробнее



История оставленного в машине в Каламая 5-летнего мальчика: мать ушла работать, ребенок к такому уже привык

06.05.2018
Муниципальная полиция вчера утром получила четыре вызова из-за неправильно припаркованного в Каламая автомобиля, где также сидел маленький мальчик, который ждал свою мать.
Подробнее

-20% Meeste käekell Police MATCHCORD PL.14541JSTB/13M
209,- €
167,20 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
-20% Meeste käekell Police ARMOR PL.14378JSB/11
175,- €
140,- €
-10% Meeste käekell Jacques Lemans 1-1769B
137,- €
123,30 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
179,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Babylone
69,- €
27,60 €

Читательница: "Почему я должен учить эстонский?" В том-то и Сатана, что ты не должен

06.05.2018
Потому что ты живешь в стране, где государственным языком является эстонский. Вроде бы, все понятно. Мне. И еще многим. Но огромному количеству людей это почему-то остается непонятным.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре больших мифа о страховании жизни
Нередко о страховании жизни люди задумываются, когда уже слишком поздно. Во многом это вызвано мифами, которые не имеют ничего общего с действительностью. Возможно, и Вам доводилось слышать какие-то из них?
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Washington Post узнала Россию в образе врага на эстонских киберучениях

06.05.2018
В Эстонии на военных учениях использовали легенду о вражеской стране Кримзонии, действия которой напомнили СМИ Россию. На учениях Locked Shields отрабатывали действия военных при масштабной кибератаке на сотовые и интернет-сети страны. О схожести одной из сторон с РФ пишет The Washington Post.
Подробнее

ФОТО читателя Delfi: Эй, грибник, готовься к бою!

06.05.2018
В Ида-Вирумаа в районе Куртнаских озёр сегодня были замечены первые Сморчковые шапочки (Vepra Bohemica). Эти нежные, весенние, условно-съедобные грибы после правильной кулинарной обработки приобретают вполне приличный вкус. Под слоем прошлогодней листвы они неприметны, что делает “охоту” за ними весьма увлекательным занятием, особенно на фоне пробуждающейся от зимней спячки природы.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ