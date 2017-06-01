Японский миллиардер: Эстония — супер-умное государство, где каждый может пожать руку президенту

Японский миллиардер Тайзо Сон (44), инвестировавший в эстонский стартап Funderbeam 2 млн долларов, в интервью еженедельнику Eesti Ekspress назвал Эстонию супер-умной страной, в которой любой гражданин может пожать руку президенту или позвонить премьер-министру.

Вам уже довелось попробовать наши суши?

Я нашел один суши-бар, но не заходил в него. Зато я гулял по старому Таллину — потрясающе красиво!

Как вы стали фанатом Эстонии?

Я представлял себе Эстонию как красивую страну, где живут умные люди. Слышал я и об э-услугах и э-резидентстве и думал, как это круто по сравнению с Японией. Но больше я ничего не знал.

Однажды я прочитал статью про Funderbeam (всемирная биржа стартапов, основателем которой является экс-руководитель Таллиннской биржи Кайди Руусалепп — прим. ред.), и Эстония стала мне интересна еще больше.

[…]

Я знал, что предприятие хочет расшириться и начать деятельность в Азии, и решил помочь (в марте фирма Сона Mistletoe инвестировала в Funderbeam 2 млн долларов — прим. ред.).

Что в Эстонии самое удивительное?

Меня поражает близость президента к народу. Простой гражданин может пожать президенту на улице руку или позвонить премьер-министру. Человек может с глазу на глаз пообщаться с топ-руководителями страны. В иерархическом и закрытом японском обществе это абсолютно исключено! У нас государственные мужи говорят только с государственными мужами, а бизнесмены — только с бизнесменами. Каждая группа живет в своем мире.

Если бы вы были занимались в Эстонии продажами, то каким мог бы быть наш слоган?

Я живу в Сингапуре, где говорят, что это умное государство с умными людьми. Я бы больше не стал использовать этот слоган. Эстония могла бы быть супер-умной и полностью слаженной (seamless — прим.ред.).

И я имею ввиду не только высокий уровень технических инноваций. В Эстонии умеют найти технике реальное применение, и люди думают совершенно иначе, очень по-новаторски!