Янек Мягги с мигалками помчался в Южную Эстонию. Мягги: каждый министр имеет право использовать оперативный автомобиль

Министр государственного администрирования Янек Мягги отправился сегодня с визитом в Вырумаа в сопровождении мигалок, используя оперативное транспортное средство.
Мягги поехал в Вырумаа, чтобы встретиться с руководителями местных самоуправлений и предпринимателями и посетить местные учреждения и предприятия.
Мягги констатировал, что он действительно на пути в Вырумаа на машине оперативного назначения. "Такое право есть у всех министров, и у каждого министра есть свой водитель, который прошел обучение езде на оперативной машине", — сказал Мягги.
В качестве причины использования оперативной машины он указал то обстоятельство, что программу сделали более плотной и в ходе дневного визита он должен успеть помимо Выру еще и в Табивере на демонстрацию против строительства целлюлозного завода и на встречи в Тарту.
В разосланном Министерством финансов пресс-сообщении значилось, что первая встреча в 10:30 — с Выруской горуправой. В 11:30 следует посещение службы Министерства финансов в Выру и знакомство со зданием Выруской горуправы, бывшим зданием Департамента шоссейных дорог и бывшим зданием уездной управы.
"Я не стал отменять программу в Вырумаа, но в четверг правительство должно что-то решить в связи со специальной планировкой", — сказал Мягги, почему в программу визита неожиданно внесли дополнительные пункты назначения.
Вчера с организаторами демонстрации в Табивере связался советник министра, который выразил надежду, что Мягги попытается в ходе своего визита в Юго-Восточную Эстонию успеть и туда. Вчера Мягги вызвала на ковер тартуская тематическая комиссия по специальной планировке завода по рафинированию древесины, которая сегодня вечером соберется в Тартуской горуправе.
По закону автомобиль находящегося при исполнении срочных должностных обязанностей министра считается машиной оперативного назначения. Но сам Мягги управлять им не смог бы — для этого нужно удостоверение водителя транспортного средства оперативного назначения, то есть он сам сегодня был пассажиром.