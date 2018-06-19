19.06.2018, 11:17

Янек Мягги с мигалками помчался в Южную Эстонию. Мягги: каждый министр имеет право использовать оперативный автомобиль

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rus.delfi.ee
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Janek Mäggi Kohtla-Järvel
Seda sama Mäggi ametiautot kasutati sedapuhku alarmsõidukina. Vilkurite saatel kihutav masin tõmbas ka paljude teiste liiklejate imestavad pilgud.Foto: Jevgeni Kapov

Министр государственного администрирования Янек Мягги отправился сегодня с визитом в Вырумаа в сопровождении мигалок, используя оперативное транспортное средство.

Мягги поехал в Вырумаа, чтобы встретиться с руководителями местных самоуправлений и предпринимателями и посетить местные учреждения и предприятия.

Мягги констатировал, что он действительно на пути в Вырумаа на машине оперативного назначения. "Такое право есть у всех министров, и у каждого министра есть свой водитель, который прошел обучение езде на оперативной машине", — сказал Мягги.

В качестве причины использования оперативной машины он указал то обстоятельство, что программу сделали более плотной и в ходе дневного визита он должен успеть помимо Выру еще и в Табивере на демонстрацию против строительства целлюлозного завода и на встречи в Тарту.

В разосланном Министерством финансов пресс-сообщении значилось, что первая встреча в 10:30 — с Выруской горуправой. В 11:30 следует посещение службы Министерства финансов в Выру и знакомство со зданием Выруской горуправы, бывшим зданием Департамента шоссейных дорог и бывшим зданием уездной управы.

"Я не стал отменять программу в Вырумаа, но в четверг правительство должно что-то решить в связи со специальной планировкой", — сказал Мягги, почему в программу визита неожиданно внесли дополнительные пункты назначения.

Вчера с организаторами демонстрации в Табивере связался советник министра, который выразил надежду, что Мягги попытается в ходе своего визита в Юго-Восточную Эстонию успеть и туда. Вчера Мягги вызвала на ковер тартуская тематическая комиссия по специальной планировке завода по рафинированию древесины, которая сегодня вечером соберется в Тартуской горуправе.

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По закону автомобиль находящегося при исполнении срочных должностных обязанностей министра считается машиной оперативного назначения. Но сам Мягги управлять им не смог бы — для этого нужно удостоверение водителя транспортного средства оперативного назначения, то есть он сам сегодня был пассажиром.

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