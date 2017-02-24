24.02.2017, 22:00

Яна Тоом: желаю Эстонии здравого смысла, ровно как и год назад

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ВИДЕО DELFI
Ольга Привалова
Ольга Привалова
Тийт Блаат
Видео: Тийт Блаат
EST

Яна Тоом рассказала Delfi, что она думает о первом приеме в честь Дня Независимости и торжественной речи президента Керсти Кальюлайд.

"Есть недостатки, но я их критиковать не стану", — сказала Тоом.

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