Яна Тоом: желаю Эстонии здравого смысла, ровно как и год назад

Яна Тоом рассказала Delfi, что она думает о первом приеме в честь Дня Независимости и торжественной речи президента Керсти Кальюлайд.
Tallinn, Дом, 239 000 EUR
Saku vald, Дом, 215 000 EUR
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Яна Тоом рассказала Delfi, что она думает о первом приеме в честь Дня Независимости и торжественной речи президента Керсти Кальюлайд.
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