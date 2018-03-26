Яна Тоом в передаче Соловьева: в Эстонии только я открыто усомнилась в доказанности вины России в "деле Скрипаля"

Один из блоков прошедшей в воскресенье, 25 марта на канале ”Россия 1” передачи ”Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” был посвящен кризису в отношениях Великобритании и России и делу Скрипаля. В качестве эксперта в нем приняла участие и евродепутат Яна Тоом.

Яна Тоом констатировала, что установить истину в формате передачи явно невозможно, и предложила посмотреть на ситуацию с точки зрения прагматики, отметив при этом несколько моментов: ”В конце первого блока передачи Карен Шахназаров вспомнил о романе Оруэлла ”1984”, и я, честно говоря, не ожидала, что он скажет именно о противостоянии континентов. У меня первая ассоциация с Оруэллом — другая: беспрецедентный уровень промывки мозгов всеми сторонами. Услышав фразу Терезы Мэй highly likely, все сначала хмыкали, а потом замолчали. Всех, кто возразил, смешали с известной субстанцией — начиная с Джереми Корбина и бывших послов Великобритании в России и Узбекистане. В Эстонии я, кажется, единственный политик, который рискнул публично усомниться в том, что вина России доказана, — хотя я знаю немало тех, кто разделяет мое мнение. Но люди боятся говорить открыто. Это совершенно новая ситуация”.

По словам евродепутата, мы наблюдаем столкновение здравого смысла (требование доказательства вины) с политической волей (обвинение без предъявления доказательств), причем эта политическая воля в контексте ЕС связана прежде всего с Брекситом и ”успехами” Великобритании на переговорах с ЕС.

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