Яна Тоом в ближайшее время снова отправится в Сирию

В ближайшие недели депутат Европарламента Яна Тоом собирается снова посетить Сирию, где она была с визитом в декабре 2016 года. В Сирии она планирует посетить Хомс и Алеппо.

Во время своего последнего визита Тоом не смогла посетить Алеппо, и выразила надежду вновь съездить в Сирию.

Теперь же Тоом подтвердила, что Снова поедет в Сирию в ближиайшие недели. Точную дату она не смогла назвать, но сообщила, что программа утсановлена и в поездку едут шесть евродепутатов. В Сирии они посетят Хомс и Алеппо.

В организации поездки Тоом и другим европарламентариям помогает Красный крест.

Тоом уже была в Сирии два раза — в июле и декабре 2016 года. Во время обоих визитов она встретилась с президентом страны Башаром Асадом.