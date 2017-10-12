Яна Тоом: у Центристской партии нет официальной позиции по крымскому референдуму

В среду, 11 октября, в программе Suud Puhtaks на телеканале ETV Генеральный секретарь Центристской партии, член комиссии по иностранным делам Рийгикогу Михаил Корб сравнил, отвечая на вопрос ведущего, состоявшийся 1 октября этого года референдум в Каталонии с плебисцитом в Крыму, проведенным в 2014 году.

”В обоих местах люди высказали свое мнение. Совершенно одинаково. Люди пришли и высказали свое мнение”, — приводит слова политика rus.err.ee.

На уточняющий вопрос ведущего о том, все ли было нормально с проведением крымского референдума, Корб ответил утвердительно. ”Точно так же, как было нормально с каталонским референдумом”, — сказал он.

В четверг Корб пояснил в социальных сетях, что в посвященной Каталонии передаче Suud puhtaks его спросили о различиях между референдумами в Каталонии и Крыму.

”Я успел пояснить, что общего у них то, что люди ходили к избирательным урнам. Но мне не дали договорить, что оба референдума не признаны центральной администрацией и международным правом. В ходе передачи мы пришли к общему мнению, что в Каталонии следует посредством взаимного диалога найти мирное решение”, — сказал Корб.

Лидер партии и премьер-министр Эстонии Юри Ратас подчеркнул, что слова Корба ни в коем случае не являются официальной позицией партии, передает BNS.

По словам Ратаса, он спросил у Корба, почему тот сказал, что крымский референдум был ”окей”? Корб пояснил, что имел в виду, что референдум не признан международным правом, но не смог закончить свою мысль.

Как сообщила ”Столице” член правления Центристской партии Яна Тоом, вопрос об отношении к крымскому референдуму в партии не обсуждался.

”Высказываясь по поводу Крымского референдума, Юри Ратас озвучил свою позицию как премьер-министр и председатель партии”, — сказала Тоом.

По ее словам, вопрос об отношении к референдуму в Крыму никогда не обсуждался в партии, поскольку Крым Эстонии не принадлежит. По этой причине, отметила Тоом, у партии нет официальной позиции по этому вопросу.