Яна Тоом: там, где профессионально работают не ангажированные журналисты, пропаганда бессильна

На закрывшейся вчера страсбургской сессии Европарламента большое внимание было уделено борьбе с пропагандой и фейковыми новостями. Депутат от фракции АЛДЕ Яна Тоом высказалась по теме дважды — в передаче Радио 4 "Европа сегодня" и в ходе дебатов на пленарной сессии, сообщает бюро евродепутата.

Являются ли фейковые новости проблемой и следует ли ЕС с ними бороться? Отвечая на этот вопрос ведущего передачи, Тоом сказала, что проблемой является не столько существование фейков само по себе, сколько готовность аудитории в них верить. "Отсутствие привычки критического осмысления, тестовая система в образовании, леность читателя, который зачастую верит всему, что видит. И еще одна очень плохая вещь — то, что сказал политик, зачастую подается как факт и потом живет в СМИ своей жизнью: Яна Тоом сказала то-то и то-то, двоеточие. Но вы проверьте, так ли это, может, я вам соврала!" — сказала она. И подчеркнула, что усматривает в подобной тенденции деградацию профессии журналиста.

При этом о деятельности EastStratCom — недавно созданного подразделения, занимающегося борьбой с антиевропейской пропагандой — Тоом высказалась категорично: "Это не что иное, как 401-й сравнительно честный способ отъема денег у налогоплательщика". По её словам, будучи теневым рапортером Комитета по культуре ЕП по вопросу борьбы с пропагандой, она в течение трех месяцев мониторила работу этого ресурса, и пришла к неутешительным выводам. "Это подразделение обходится нам в миллионы, и при этом у них на сайте написано, что они не выражают официальную позицию Европейской Комиссии. Они мониторят, в числе прочего, совершенно маргинальные, не имеющие аудитории, порталы, и раздувают из этого большой пузырь. Оправдывают свое существование", — сказала Тоом. По словам депутата, проблемой является и то, что материалы EastStratCom являются анонимными. "Как читатель и как бывший журналист я принимаю всерьез исключительно тексты, под которыми стоит подпись автора", — сказала Тоом.

В парламентских прениях по теме пропаганды Европейскую Комиссию представлял Андрус Ансип, и в начале своей речи Тоом обратилась именно к нему: "Как и комиссар Ансип, я выросла в Советском Союзе и хорошо помню разговоры о враждебной пропаганде. Считалось, что Западная пропаганда дезинформирует людей и манипулирует ими, и именно по этой причине растет недовольство властью". Однако политик выразила уверенность, что враждебная пропаганда эффективна только при условии, что она опирается на реальные факты, которым не уделяется должного внимания в наших собственных СМИ.

Что до фейковых новостей, они имеют шанс на успех, если помогают аудитории выдавать желаемое за действительное, сказала Тоом. А пространство желаемого возникает в точке разрыва между действительностью и её отражением в СМИ. Вместо так называемой борьбы с пропагандой политик призвала коллег приложить усилия к тому, чтобы вернуть в европейское пространство качественную журналистику. "Там, где профессионально работают не ангажированные журналисты, пропаганда бессильна", — заключила Тоом.