Яна Тоом советует Центристской партии принять кодекс этики

Вице-председатель Центристской партии Яна Тоом считает, что политической силе как можно быстрее следовало бы принять кодекс этики.

В понедельник представители двух лагерей Центристской партии проведут встречу, на которой попробуют договориться о том, чтобы пойти на муниципальные выборы в Таллинне по одному списку, сообщает rus.err.ee.

Тоом выразила уверенность в том, что стороны сумеют прийти к компромиссу и на предстоящих выборах партия будет единой.

По ее словам, то, что в Центристской партии существуют разные лагеря, ни для кого не секрет. Новым стало то, что с приходом к власти Юри Ратаса внутри партии совершенно иначе стала распространяться информация, отметила политик.

"Я искренне верю, что мы с Ратасом придерживаемся единого мнения относительно того, что Центристская партия в срочном порядке нуждается в кодексе этики, которого все бы придерживались", — подчеркнула Яна Тоом.