Яна Тоом сомневается, что останется первым номером центристов в Пыхья-Таллинне

Член правления Центристской партии, депутат Европейского парламента Яна Тоом сомневается в том, что останется первым номером политической силы в Пыхья-Таллинне на октябрьских муниципальных выборах.

Об этом политик в понедельник, 19 июня, сообщила корреспонденту портала новостей вещания ERR.ee.

По словам Яны Тоом, ей не нравится роль "подсадной утки". Помимо этого она недовольна ситуацией, когда однопартийцы начинают использовать ее предстоящее участие в выборах, о чем ее просила партия, против нее.

Яна Тоом сказала, что она намерена еще раз обсудить возникшую ситуацию с лидером Центристской партии Юри Ратасом.