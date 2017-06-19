19.06.2017, 19:00

Яна Тоом сомневается, что останется первым номером центристов в Пыхья-Таллинне

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rus.delfi.ee
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Yana Toom
Yana ToomFoto: Priit Simson

Член правления Центристской партии, депутат Европейского парламента Яна Тоом сомневается в том, что останется первым номером политической силы в Пыхья-Таллинне на октябрьских муниципальных выборах.

Об этом политик в понедельник, 19 июня, сообщила корреспонденту портала новостей вещания ERR.ee.

По словам Яны Тоом, ей не нравится роль "подсадной утки". Помимо этого она недовольна ситуацией, когда однопартийцы начинают использовать ее предстоящее участие в выборах, о чем ее просила партия, против нее.

Яна Тоом сказала, что она намерена еще раз обсудить возникшую ситуацию с лидером Центристской партии Юри Ратасом.

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