Яна Тоом: шумиха вокруг отравления Скрипаля, скорее, выгодна Великобритании

По мнению депутата Европарламента Яны Тоом, инцидент с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери больше выгоден Великобритании, нежели России.

”Я не знаю, кто это сделал, и уверена, что не знает этого и Тереза Мэй, — сказала Тоом Delfi. — Скорее, сейчас эта шумиха выгодна Великобритании. Кто бы это ни сделал, но они крайне умело воспользовались этим”.

Тоом считает, что Путину не было смысла брать на себя отравлением Скрипаля дополнительных рисков, поскольку выборы он выиграет в любом случае. ”Он выиграет их с перевесом. В этом не сомневается никто”, — отметила политик.

В ответ на обвинения со стороны Тунне Келлама, считающего, что оправдывающая Путина риторика Тоом противоречит политике Эстонии и ЕС, центристка ответила: ”На самом деле Тунне хороший коллега, который очень помогает мне в Европарламенте. Если он считает, что может так обо мне говорить, пусть говорит. Я не буду спорить с пожилым человеком”.