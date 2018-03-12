Яна Тоом считает, что группа ЕС для борьбы с российской пропагандой должна быть закрыта

Парламент Нидерландов принял решение потребовать от Европейской комиссии закрытия специальной группы Стратком-Восток (East StratCom Task Force), созданной для борьбы с российской пропагандой. Как сообщает бюро Яны Тоом, евродепутат полностью поддерживает решение.

”Отрадно, что в Европе наконец начинают понимать очевидную истину: Стратком-Восток нам не нужен, более того, он вредит нашей независимой журналистике”, — прокомментировала Тоом.

Поводом для решения парламента Нидерландов, сообщает сайт NOS, послужили публикации Страткома, в которых в распространении фейковых новостей и содействии российской пропаганде обвиняются независимые СМИ Нидерландов, в частности, NPO Radio 1, De Gelderlander, GeenStijl и The Post Online.

Упомянутые СМИ обратились с жалобой к своим властям, и парламент решил действовать. Большинство депутатов сочло, что Стратком-Восток занимается совсем не тем, чем должен, и угрожает свободе голландских СМИ.

Министр внутренних дел Нидерландов Кайса Оллонгрен в целом согласилась с депутатами: ”Стратком не должен занимать место свободной прессы”.

Поначалу Оллонгрен была против ликвидации Страткома как структуры (в ноябре прошлого года министр выступала за усиление борьбы с пропагандой РФ). Однако, по сообщению того же сайта, мнение главы МВД почти сразу переменилось: уже через несколько дней Кайса Оллонгрен заявила, что Стратком все-таки должен быть закрыт, и обещала донести это требование до Европейской комиссии в жесткой форме.

Мотивация министра внутренних дел Нидерландов проста: европейские структуры не могут критиковать независимых журналистов, все должно быть строго наоборот.

Ранее под угрозой суда Стратком удалил с сайта обвинения, выдвинутые против GeenStijl, а также против The Post Online. 8 марта Стратком сообщил, что удалил и третье обвинение — против нидерландского СМИ Gelderlander. Борцы с российской пропагандой сообщают, что ”предпринимают дальнейшие шаги, чтобы улучшить внутреннюю коммуникацию”.

”Напомню, что в феврале в передаче ETV+ ”Кто кого?” мы с Марко Михкельсоном спорили и я говорила, что Стратком за невероятные деньги из европейского бюджета гонит откровенную халтуру. К сожалению, обсуждать бесполезность Страткома готовы в ЕС далеко не все. Линии разлома уже обозначились. Я же целиком и полностью согласна с голландцами: Стратком должен быть закрыт, а с фейковыми новостями должна и может бороться только независимая журналистика”, — заявила Тоом.