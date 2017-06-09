Яна Тоом: русскоязычный избиратель не узнает ту партию, за которую голосовал

Евродепутат и член правления Центристской партии Яна Тоом считает, что центристы теряют поддержку русскоязычного избирателя из-за внутрипартийных разборок на национальной почве и что что 68% - это не самый низкий рейтинг центристов среди русскоязычных.

По мнению Тоом, если сейчас партия ничего не предпримет для решения ситуации, то есть риск того, что в будущем ей придется выбирать между русскими и эстонскими избирателями, передает rus.err.ee со ссылкой на "Радио 4".

"Русский избиратель просто не очень узнает эту партию, за которую он голосовал. Свою роль, конечно, сыграл скандал с Михаилом Корбом. Даже не сам скандал, а то, что его заставили извиниться, а потом все-таки отправили в отставку. И таких вещей можно в общем насчитать много", — отметила Тоом.

"Я очень боюсь, что мы вступили на этот классический путь "эстонцы против русских". А в Центристской партии этого никогда не было. Мы умели находить точки соприкосновения. Сейчас этот навык утрачивается. Его надо срочно вернуть, иначе перед нами будет стоять выбор между русским и эстонским избирателем", — добавила евродепутат.