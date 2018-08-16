Яна Тоом: проведем внеочередную партийную конференцию в Нарве и переизберем правление округа(13)
Председатель Нарвского округа Центристской партии Яна Тоом сказала, что партия своими требованиями к нарвским депутатам накалила обстановку.
Председатель Нарвского округа Центристской партии Яна Тоом сказала, что партия своими требованиями к нарвским депутатам накалила обстановку.
Яна Тоом сказала ERR, что для нее выход депутатов Нарвского горсобрания из Центристской партии не стал сюрпризом: "Я не знала, что такое решение готовится, но я подозревала, что этим все кончится".
Она сказала, что вышедшие из рядов партии депутаты горсобрания останутся управлять Нарвой, а мэром будет Тармо Таммисте, который по-прежнему является членом Центристской партии, передает rus.err.ee.
По словам руководителя Нарвского округа Центристской партии Яны Тоом, по закону о недоходных объединениях они остаются членами правления до следующей партийной конференции. "По-хорошему необходимо ее провести до конгресса партии, который состоится в октябре, и переизбрать правление округа".
Яна Тоом не исключает, что в Нарве может произойти массовый исход людей из Центристской партии. "Если люди вступали в партию по приказу начальства, то не исключено, что они по приказу и выйдут из партии. Для партии потеря людей, не разделяющих ценностей Центристской партии, невелика. По ним плакать не стоит. Но те, кто разделяет идеи Центристкой партии, не стоит делать резких движения и дождаться, когда ситуация успокоится", — сказала Тоом, добавив, что ей жаль некоторых людей, кто сейчас вышел из партии.
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