Яна Тоом: проведем внеочередную партийную конференцию в Нарве и переизберем правление округа

Яна Тоом сказала ERR, что для нее выход депутатов Нарвского горсобрания из Центристской партии не стал сюрпризом: "Я не знала, что такое решение готовится, но я подозревала, что этим все кончится".

Она сказала, что вышедшие из рядов партии депутаты горсобрания останутся управлять Нарвой, а мэром будет Тармо Таммисте, который по-прежнему является членом Центристской партии, передает rus.err.ee.

По словам руководителя Нарвского округа Центристской партии Яны Тоом, по закону о недоходных объединениях они остаются членами правления до следующей партийной конференции. "По-хорошему необходимо ее провести до конгресса партии, который состоится в октябре, и переизбрать правление округа".

Яна Тоом не исключает, что в Нарве может произойти массовый исход людей из Центристской партии. "Если люди вступали в партию по приказу начальства, то не исключено, что они по приказу и выйдут из партии. Для партии потеря людей, не разделяющих ценностей Центристской партии, невелика. По ним плакать не стоит. Но те, кто разделяет идеи Центристкой партии, не стоит делать резких движения и дождаться, когда ситуация успокоится", — сказала Тоом, добавив, что ей жаль некоторых людей, кто сейчас вышел из партии.