Яна Тоом примет в Брюсселе группу председателей КТ, приглашенных Ольгой Ивановой

Депутат Ольга Иванова направила председателям квартирных товариществ и другим ”партнерам” приглашение в бесплатную поездку в Брюссель. Состоящую из 40 членов группу в пункте назначения примет евродепутат Яна Тоом.

Иванова пояснила Delfi, что разослала приглашение своим контактам, то есть людям, с которыми она сотрудничала и которые принимали участие в группе поддержки КТ в Рийгикогу, разных конференциях, а также помогали с разработкой различного рода идей. На вопрос о количестве получателей приглашения и программе поездки Иванова не ответила.

Руководитель бюро Яны Тоом Оксана Талисайнен подчеркнула, что Яна Тоом принимает в Брюсселе только тех гостей, которых она сама пригласила. На вопрос о том, знает ли евродепутат о планах Ивановой, Талисайнен ответить не смогла.

Сама Тоом заверила, что разосланное Ивановой председателям КТ приглашение является плановым. Член Европарламента в год может пригласить 110 человек, и данная группа войдет в их число. Тоом пояснила, что поскольку она находится сейчас далеко от Таллинна, то не располагала контактами председателей, поэтому делегировала поиск заинтересованных Ивановой.

”Я стараюсь привозить гостей, разделяя их, что называется, по интересам: работники образования со всей Эстонии, молодежь, планирую привести ликвидаторов аварии в Чернобыле, а также председателей КТ”, — сказал она и добавила, что председатели будут не только из Таллинне.

”Все привозят группы, это часть нашей работы”, — отметила Тоом.

Согласно плану, председатели КТ посетят Брюссель в конце месяца.