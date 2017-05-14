Яна Тоом: правила присуждения звания ”Мать года” дискриминируют неграждан

В преддверии Дня матери депутат Европарламента Яна Тоом рассказала, что думает об этом празднике, о титуле ”Мать года”, и как, по ее мнению, должно звучать самое замечательное пожелание в День матери, сообщает бюро евродепутата.

Что День матери значит лично для вас? Поздравляют вас, поздравляете вы?

Честно говоря, ничего особенного — мне привычнее и понятнее 8 Марта. Да и маме моей — тоже. Дети меня поздравляют, и это очень приятно, но они вообще меня балуют, так что День матери не выпадает из общего ряда приятных дней в году.

В 1922 году Хельми Мяэло, подсмотрев, как отмечали День матери в Выборге, организовала такой праздник в честь своей многодетной матери — в местечке Удерна. Мяэло подчеркивала тогда: ”В Удерна царило настроение осуждения многодетности. Кучу детей считали признаком бедности и глупости”. Что вы как многодетная мама можете сказать о сегодняшнем отношении общества к материнству вообще и многодетному материнству в частности?

Если бы мне задали этот вопрос двадцать лет назад, я сказала бы ровно то же самое — отношение к многодетным матерям реально было снисходительно-брезгливым. Не перечесть, сколько раз я слышала незатейливое ”дурное дело нехитрое” или ”у вас что, света не было?”. Особенно запомнилась приятная дама в соцотделе Ласнамяэской управы, куда я притащилась ходатайствовать о бесплатном проезде, он вроде бы полагался. То ли какой-то лимит закончился, то ли я ей не понравилась, но мне весьма доходчиво объяснили, что надо было думать, прежде чем нищету плодить. Тогда мне казалось, что от унижения я просто умру на месте. Но дети обладают прекрасным свойством — они наполняют нас позитивом, даже когда все совершенно беспросветно. Мои малыши тоже с этим справились.

А как теперь? Вот честно, не знаю. Хотелось бы верить, что отношение к многодетным матерям стало более уважительным.

С 1928 года День матери стали отмечать в Эстонии во второе воскресенье мая, как в США, где этот праздник, собственно, и зародился. В 1935 году празднование взяли под свое крыло Государственная служба пропаганды и Совет по народной культуре и образованию. Как вы считаете, просматривается ли в нем и в современной Эстонии оттенок пропаганды?

Перефразируя эстонскую пословицу, скажу, что пропаганда — в глазах смотрящего. Я — не вижу.

Не так давно разгорелся скандал вокруг титула ”Мать года”, которым торжественно награждают именно в День матери. Суть полемики — заслуживает ли такого звания, например, мать-одиночка? Что думаете по этому поводу вы?

Я считаю, что оценить мать по достоинству могут только ее дети, и только их признание на самом деле важно. Тем более если этот титул присуждают так, как это делается в Эстонии.

Что касается матерей-одиночек, требование о законном браке — просто ханжество, причем какая-то абсурдная его разновидность. Если задачей организаторов является пропаганда института брака, надо объявлять конкурс на самую крепкую традиционную семью.

”Конкурс” на звание ”Мать года” проводит Эстонский женский союз (MTÜ Eesti Naisliit). В статуте сказано, что претендовать на титул может ”гражданка Эстонии, в семье которой подрастают или были воспитаны по крайней мере двое примерных детей”. С 1998 года, когда титул был присужден впервые в новейшей истории, его не удостаивалась, соответственно, ни одна постоянная жительница ЭР, являющаяся гражданкой РФ или серопаспортницей. А еще — ни одна неэстонка. Как прокомментируете такой статут и такое положение дел?

В этом статуте заложено такое количество ерунды, что мне трудно его комментировать. Кто такие ”примерные дети”? Почему именно двое? Мать, воспитывающая ребенка-инвалида, отдающая ему все свое время и силы, не достойна признания? Я уж не говорю про совершенно дискриминационную дефиницию гражданка-негражданка, притом что о гражданстве ”примерных детей” не ни слова, а ведь они вполне могут быть гражданами, в отличие от матери с серым паспортом.

Забавно, что до того, как со статутом разгорелся скандал, присуждение титула ”Мать года” было мероприятием государственного масштаба, а нынче вдруг оказалось, что это частное дело некоего MTÜ, и если кому не нравится, тот пусть учредит свое недоходное объединение и присуждает, что душе угодно.

Если рассуждать о семейных ценностях, что для вас кроется за этим понятием? Некоторые считают вас чуть ли не воинствующей ”эмансипе”…

Не стану спорить, я действительно весьма воинственная особа. Но не дома. Однако эта часть моей жизни закрыта для широкой публики, чему я очень рада. Собственно, это и есть семейные ценности: доверие, покой и общие интересы. Люди, которые ценят друг друга и умеют находить компромисс просто потому, что они семья.

Как, по-вашему, должно звучать самое замечательное пожелание в День матери?

Пусть ваши дети будут здоровы, счастливы и гордятся своей мамой