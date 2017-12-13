Яна Тоом: после брексита Великобритания может выслать тысячи серопаспортников

Депутат Европейского парламента Яна Тоом опасается, что неурегулированность вопроса о статусе неграждан из Эстонии и Латвии как особой подкатегории жителей Евросоюза может привести к тому, что они лишатся права остаться в Великобритании после ее выхода из Европейского союза, заявила она в передаче Reporteritund на радиостанции Vikerraadio.

"В вопросе о том, от кого конкретно избавится Великобритания, я больше всего опасаюсь, что они избавятся от наших неграждан из Эстонии и Латвии. Их там, по разным оценкам, от 16 до 24 тысяч, и глава о европейских гражданах (на переговорах о статусе граждан ЕС в Великобритании после ее выхода из Евросоюза — прим. ред.) на них не распространяется", — приводит rus.err.ee слова Тоом.

По ее словам, в Лондоне рассчитывают урегулировать этот вопрос на двусторонних переговорах с Эстонией и Латвией.

"Вчера (12 декабря) у нас был очень интересный телемост с переговорщиками о брексите из Великобритании. Я задала этот вопрос, и мне ответили, что (в Лондоне) знают об этой проблеме и признают ее, но исходят из того, что она будет обсуждаться по отдельности с государствами-членами ЕС", — пояснила евродепутат.

По ее мнению, этой проблемой необходимо заняться, пока для этого еще есть время.

"Мне сейчас представляется более важным вопрос, когда наступит тот момент, в которой государства-члены смогут внести свой вклад (в переговоры). Увы, жизнь показывает, что договариваясь о важных вопросах, мы часто не замечаем какие-то детали", — сказала Тоом.