Яна Тоом: пора задуматься о культурной автономии



Ведущие передачи отметили, что Центристская партия начала меняться — из левой, она становится правой. Яна Тоом возразила, что Центристская партия не правеет, а из активно прорусской становится более умеренной. "Мне тоже многие вещи не нравятся, но чтобы их изменить, надо быть членом партии. Сейчас идет работа над программой, которая будет представлена на съезде в середине октября. Есть несколько вещей, за которые я бьюсь ежедневно, они должны там быть: программа развития русской школы, может быть нужно думать о культурной автономии".

Как пояснила позднее rus.err.ee Яна Тоом, культурная автономия — это та вещь, которая прописана в Законе о культурной автономии национального меньшинства 1993 года. "Закон есть, но он не работает. Он не работает не только для русских, но и для других национальных меньшинств Эстонии. Сейчас назрела ситуация, когда стоит эту тему обсудить. Потому что никто прямо не говорит, но в нынешней предвыборной ситуации превалирует тема ассимиляции. В демократическом обществе большинство не должно решать, как жить меньшинству. Поэтому при подготовке предвыборной программы партии стоит обсудить, как обеспечить меньшинству возможность образования, информации, культурного развития на родном языке. Если мои соображения по этому поводу одобрит правление партии, то они появятся в предвыборной программе".