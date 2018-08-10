10.08.2018, 14:20

Яна Тоом пообещала уважать решение руководства партии по вопросу Нарвы

 (3)
rus.delfi.ee
EST
Яна Тоом пообещала уважать решение руководства партии по вопросу Нарвы
Hendrik Osula

Председатель Нарвского отделения Центристской партии Яна Тоом сказала, что она признает принятое в пятницу решение правления партии о том, что получившие подозрение в коррупции члены гособрания Нарвы должны из него уйти, но намерена пообщаться с этими членами партии, передает rus.err.ee.


"На заседании правления партии было голосование. Я уважаю решение правления, но остаюсь при своем мнении и считаю, что это была не коррупция, а глупость", — сказала Тоом ERR.

Говоря о предъявленных подозрениях Тоом сказала, что ей нравится эстонское выражение, что суп все еще слишком горячий. "На данный момент никто ничего разумного не говорит, и это понятно. Я надеюсь, что этот суп будет постепенно остывать, и тогда можно будет говорить с людьми более конструктивно", — сказала Тоом.

Она добавила, что нарвские центристы могут выбрать себе и нового председателя, и непреодолимых разногласий в Центристской партии, по ее словам, нет. "У нас 15 000 членов, и, конечно, у нас не всегда бывает единогласие, но истина рождается в споре, и мы в состоянии преодолевать разногласия и принимать решения".

Председатель Центристской партии Юри Ратас пояснил, что в соответствии с пунктом 14.3 устава политической организации правление постановило, что подозреваемые в использовании должностного положения или обвиненные в уголовном порядке депутаты Нарвского городского собрания, члены Центристской фракции, не могут продолжать деятельность в качестве народных избранников.

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