Яна Тоом пообещала уважать решение руководства партии по вопросу Нарвы



"На заседании правления партии было голосование. Я уважаю решение правления, но остаюсь при своем мнении и считаю, что это была не коррупция, а глупость", — сказала Тоом ERR.

Говоря о предъявленных подозрениях Тоом сказала, что ей нравится эстонское выражение, что суп все еще слишком горячий. "На данный момент никто ничего разумного не говорит, и это понятно. Я надеюсь, что этот суп будет постепенно остывать, и тогда можно будет говорить с людьми более конструктивно", — сказала Тоом.

Она добавила, что нарвские центристы могут выбрать себе и нового председателя, и непреодолимых разногласий в Центристской партии, по ее словам, нет. "У нас 15 000 членов, и, конечно, у нас не всегда бывает единогласие, но истина рождается в споре, и мы в состоянии преодолевать разногласия и принимать решения".

Председатель Центристской партии Юри Ратас пояснил, что в соответствии с пунктом 14.3 устава политической организации правление постановило, что подозреваемые в использовании должностного положения или обвиненные в уголовном порядке депутаты Нарвского городского собрания, члены Центристской фракции, не могут продолжать деятельность в качестве народных избранников.