10.08.2018, 14:20

Яна Тоом пообещала уважать решение руководства партии по вопросу Нарвы

 (71)
rus.delfi.ee
EST 1
Яна Тоом пообещала уважать решение руководства партии по вопросу Нарвы
Hendrik Osula

Председатель Нарвского отделения Центристской партии Яна Тоом сказала, что она признает принятое в пятницу решение правления партии о том, что получившие подозрение в коррупции члены гособрания Нарвы должны из него уйти, но намерена пообщаться с этими членами партии, передает rus.err.ee.


"На заседании правления партии было голосование. Я уважаю решение правления, но остаюсь при своем мнении и считаю, что это была не коррупция, а глупость", — сказала Тоом ERR.

Говоря о предъявленных подозрениях Тоом сказала, что ей нравится эстонское выражение, что суп все еще слишком горячий. "На данный момент никто ничего разумного не говорит, и это понятно. Я надеюсь, что этот суп будет постепенно остывать, и тогда можно будет говорить с людьми более конструктивно", — сказала Тоом.

Она добавила, что нарвские центристы могут выбрать себе и нового председателя, и непреодолимых разногласий в Центристской партии, по ее словам, нет. "У нас 15 000 членов, и, конечно, у нас не всегда бывает единогласие, но истина рождается в споре, и мы в состоянии преодолевать разногласия и принимать решения".

Председатель Центристской партии Юри Ратас пояснил, что в соответствии с пунктом 14.3 устава политической организации правление постановило, что подозреваемые в использовании должностного положения или обвиненные в уголовном порядке депутаты Нарвского городского собрания, члены Центристской фракции, не могут продолжать деятельность в качестве народных избранников.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Уже восемь нарвских депутатов стали подозреваемыми в коррупционных преступлениях

10.08.2018
По состоянию на 16.00 пятницы подозрения в коррупционных преступлениях предъявлены восьми членам Нарвского горсобрания — Алексею Воронову, Ларисе Олениной, Илье Федорову, Татьяне Столфат, Алексею Мяги, Елене Пахомовой, Елизавете Чертовой и Сергею Львову.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Исследование: новости о просителях убежища, иммиграции и России чаще всего провоцируют троллинг

10.08.2018
Исследование Международного института прессы (IPI) показало, что кампании ненависти, направленные на журналисток, носят более жестокий характер, чем кампании в адрес мужчин той же профессии.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €
-20% Meeste käekell Police DAKAR PL.14003JS/02A
129,- €
103,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100067
129,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Личность умершего вчера при задержании мужчины до сих пор не установлена

10.08.2018
Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сказал Delfi, что личность говорившего по-фински мужчины, который умер вчера во время задержания полицией в центре Таллинна, все еще не установлена.
Подробнее

Яна Тоом пообещала уважать решение руководства партии по вопросу Нарвы

10.08.2018
Председатель Нарвского отделения Центристской партии Яна Тоом сказала, что она признает принятое в пятницу решение правления партии о том, что получившие подозрение в коррупции члены гособрания Нарвы должны из него уйти, но намерена пообщаться с этими членами партии, передает rus.err.ee.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


9 заблуждений о подсчете калорий, которые портят тебе жизнь

10.08.2018
Подсчет калорий – один и самых легких и доступных методов похудения. Но не все с ним так просто – в Сети можно встретить немало мифов, заблуждений и неверных рекомендаций. Мы собрали главные мифы о калориях и тут же их опровергли.
Подробнее