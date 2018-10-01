01.10.2018, 14:01

Яна Тоом отказалась от помощи Алексея Воронова в организации собрания нарвского округа

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rus.delfi.ee
EST
Keskerakonna juhatuse koosolek lõpetas
Keskerakonna juhatuse koosolek lõpetasFoto: Andres Putting

Лидер нарвских центристов, депутат Европарламента Яна Тоом не восприняла всерьез сделанное через rus.err.ee предложение нарвского политика Алексея Воронова помочь ей с обеспечением кворума на намеченном на 8 октября съезде регионального отделения партии, передает rus.err.ee.


"Разумеется, я не буду обращаться к нему за помощью. Господин Воронов изволит шутить. 30 человек из числа работников возглавляемого им Нарвского водоканала состояли в Центристской партии. Но все они по приказу начальника из партии вышли. А теперь Алексей Воронов шутит шутки. Кстати, в прошлом он кавеэнщик — шутит неплохо, но за помощью обращаться мы к нему не будем", — рассказала в понедельник, 1 октября, Яна Тоом корреспонденту радионовостей ERR.

"Заранее уверенной быть в том, что кворум соберется, я не могу. Но одно ясно — нам не нужен кворум, созданный из людей, которые приходят и голосуют по приказу", — добавила Тоом.

Как писал rus.err.ee, в Нарве 26 сентября должны были пройти перевыборы правления округа, поскольку с августа ряды Центристской партии покинуло 105 человек, в том числе большинство членов правления округа. Однако за недостатком кворума — на партийное собрание пришло всего 30 человек вместо необходимого минимума в 45 — правление переизбрано не было.

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