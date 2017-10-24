Яна Тоом обвиняет соцдемов в нарушении договоренности

Депутат Европарламента Яна Тоом раскритиковала соцдемов за то, что они нарушают заключенное соглашение не обсуждать дело через СМИ и постоянно предъявляют в прессе различные требования.

Социал-демократы и Центристская партия обдумывают, создать в Таллинне коалицию или нет. Социал-демократы говорили, что их условиями являются принятие решений на основе консенсуса, где у обеих сторон есть право вето, и открытие всех тем для переговоров. Сегодня к требованиям добавили желание получить себе место председателя Таллиннского горсобрания.

После этого Тоом высказалась в Facebook. "Я все-таки решила не молчать. У нас была встреча с EKRE. Разговор был четкий и конкретный — хотим это и это. На следующий день встреча с соцдемами. Чего вы хотите? Еще подумаем…" — написала Тоом.

"В обоих случаях была договоренность, что через СМИ дела не обсуждаются. Оба Хельме молчат. О желаниях соцдемов можно прочитать и услышать повсюду, только не за столом переговоров. У меня теперь тоже одно желание — может быть, убрать посредника". — предложила Тоом.

Центристская партия должна завтра принять решение, пригласить ли соцдемов на коалиционные переговоры. Если они решат пригласить, соцдемы после этого займут позицию, идти ли.