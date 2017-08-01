01.08.2017, 14:10

Яна Тоом о возможном союзе Сависаара: я бы не спешила кого-то исключать из партии

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rus.delfi.ee
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Yana Toom, Oudekki Loone ja Olga Ivanova plaanisid sügisel kandideeerida valimisliidus. Toom loobus sellest ja nüüd on nendevaheline vaidlus jõudnud ka sotsiaalmeediasse.
Yana Toom, Oudekki Loone ja Olga Ivanova plaanisid sügisel kandideeerida valimisliidus. Toom loobus sellest ja nüüd on nendevaheline vaidlus jõudnud ka sotsiaalmeediasse.Foto: Karin Kaljuläte

Депутат Европарламента, член правления Центристской партии Яна Тоом не поддерживает исключение из партии центристов, которые будут баллотироваться в избирательном списке Эдгара Сависаара, и говорит, что в Таллинне для партии сложилась неприятная ситуация, в которой начнется ожесточенная борьба за голоса избирателей.

"Центристская партия не лишится власти, но избирательная кампания будет напряженной. У нас в Центристской партии есть договоренность, и в уставе прописано, что для исключения кого-либо из партии требуется решение правления. Каждый случай надо рассматривать конкретно, и я бы не спешила кого-то исключать", — передает ее слова rus.err.ee.

Тоом не стала комментировать, кто именно мог бы войти в избирательный союз Сависаара, отметив, что она не видела такого списка, а сам союз не представил своей программы.

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"Но я сомневаюсь, что можно составить более сильную программу, чем у Центристской партии", — сказала евродепутат.

Она добавила, что Сависаар является для нее выдающимся деятелем эстонской политики, и она не будет его критиковать.

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