Яна Тоом о возможном союзе Сависаара: я бы не спешила кого-то исключать из партии

Депутат Европарламента, член правления Центристской партии Яна Тоом не поддерживает исключение из партии центристов, которые будут баллотироваться в избирательном списке Эдгара Сависаара, и говорит, что в Таллинне для партии сложилась неприятная ситуация, в которой начнется ожесточенная борьба за голоса избирателей.

"Центристская партия не лишится власти, но избирательная кампания будет напряженной. У нас в Центристской партии есть договоренность, и в уставе прописано, что для исключения кого-либо из партии требуется решение правления. Каждый случай надо рассматривать конкретно, и я бы не спешила кого-то исключать", — передает ее слова rus.err.ee.

Тоом не стала комментировать, кто именно мог бы войти в избирательный союз Сависаара, отметив, что она не видела такого списка, а сам союз не представил своей программы.

"Но я сомневаюсь, что можно составить более сильную программу, чем у Центристской партии", — сказала евродепутат.

Она добавила, что Сависаар является для нее выдающимся деятелем эстонской политики, и она не будет его критиковать.