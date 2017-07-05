Яна Тоом — о ”списке трех сестер”: 50/50. Все решится в пятницу

По словам Яны Тоом, ведущей переговоры о возможном создании своего избирательного списка, в пятницу этот вопрос решится, и никто никаких дополнительных дней на обсуждение вопроса брать не будет, пишет Eesti Päevaleht.

Почему вы взяли на себя т. н. список трех сестер?

Есть некоторая неудовлетворенность, которая в один момент вылилась в то, что если мы не сможем договориться, то выйдем с альтернативным списком.

Вы и сами были недовольны?

Да, и до сих пор.

И как далеко зашли переговоры?

У нас есть еще два дня, во временном плане конец близок.

А насколько близко соглашение?

Я сказала бы 50/50. Мы установили временную границу, так как кампания уже началась, что бы и партия, и список — если он будет — не теряли бы времени. Во-вторых, это было бы честно по отношению к партии. К пятнице все выяснится.

О чем сейчас совещаются? Есть ли у вас конкретные требования?

Конечно же есть. Этого я вам не раскрою, мы об этом в СМИ не говорим. Когда какое-либо соглашение или несоглашение будет достигнуто, тогда и расскажем подробнее.

Почему так: на пресс-конференции вы сказали, что переговоры идут, и ничего не решено, а Юри Ратас пару часов спустя сказал по радио, что никакого списка не будет?

Это вы должны у него спросить. Он же так понял из месседжа. Увы, он ошибся. Там присутствовали как пресс-секретарь, так и вице-председатель партии, то есть было ясно, что мы там делаем. Юри, видать, тревожит слово ”переговоры”. Я же могу назвать это и беседами — без разницы.

Что будет на следующей пресс-конференции. Возьмете еще дни на переговоры?

Никаких дней.

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