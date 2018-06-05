Яна Тоом о Сависааре: жаль, что это решение не приняли раньше

По словам центристки Яны Тоом, она почувствовала облегчение, услышав, что суд решил прекратить производство в отношении бывшего главы партии и мэра Таллинна Эдгара Сависаара.

"Я почувствовала облегчение. И мне очень жаль, что этого не сделали раньше", – сказала Тоом в интервью журналисту ERR Тоомасу Силдаму, передает rus.err.ee.

На вопрос, не сожалеет ли она, что теперь останется неизвестным, совершал ли Сависаар преступления, в которых его обвиняла прокуратура, Тоом ответила, что выбора особо не было. "Было два выбора: либо мы никогда этого не узнаем, либо Эдгар Сависаар умрет в зале. Учитывая темп судебного разбирательства и то, как дело шло до сих пор, я думаю, что этот процесс мог длиться годами", – сказала Тоом.

По ее мнению, Сависаар не пойдет в политику из-за проблем со здоровьем: "Это не мне решать. Я думаю, что из-за здоровья возможно не пойдет, но я считаю, что он сам прокручивает эту мысль в голове".