05.06.2018, 21:50

Яна Тоом о Сависааре: жаль, что это решение не приняли раньше


rus.delfi.ee
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Savisaare loeng Narvas
Savisaare loeng NarvasFoto: Sergei Stepanov, NPA

По словам центристки Яны Тоом, она почувствовала облегчение, услышав, что суд решил прекратить производство в отношении бывшего главы партии и мэра Таллинна Эдгара Сависаара.

"Я почувствовала облегчение. И мне очень жаль, что этого не сделали раньше", – сказала Тоом в интервью журналисту ERR Тоомасу Силдаму, передает rus.err.ee.

На вопрос, не сожалеет ли она, что теперь останется неизвестным, совершал ли Сависаар преступления, в которых его обвиняла прокуратура, Тоом ответила, что выбора особо не было. "Было два выбора: либо мы никогда этого не узнаем, либо Эдгар Сависаар умрет в зале. Учитывая темп судебного разбирательства и то, как дело шло до сих пор, я думаю, что этот процесс мог длиться годами", – сказала Тоом.

По ее мнению, Сависаар не пойдет в политику из-за проблем со здоровьем: "Это не мне решать. Я думаю, что из-за здоровья возможно не пойдет, но я считаю, что он сам прокручивает эту мысль в голове".

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