Яна Тоом опровергла спекуляции о том, что она присутствовала при заключили соглашения о прекращении огня в Сирии, и согласилась с утверждением журналиста Андрея Хвостова, что она не имеет политического веса на международной арене.

”Грустно признавать, но на переговоры с Эрдоганом меня не позвали. Более того — при этих переговорах не присутствовал ни один представитель Евросоюза. К сожалению. Что еще раз доказывает, что наша роль во всем процессе — маргинальная. Что все же не значит, что мы не должны испытывать к этому интерес”, — пишет евродепутат.

”Что же касается внешнеполитического веса, в этом Хвостов прав — как у меня, так и, например, у моего коллеги Паэта она близка к нулю. И я не склонна переоценивать весомость голоса других наших ”иностранных политиков”. Правда, для хорового пения это не имеет большого значения, но если не придерживаться мотива, то и нет смысла петь в хоре. Я не придерживаюсь”, — иронизирует Тоом.

”Я езжу туда, куда интересно ездить, встречаюсь с теми, от кого зависит решение проблем, и пытаюсь разобраться в вещах. И что же я делаю с этой информацией? Передаю коллегам, при помощи которых я надеюсь внести вклад в то, чтобы между всеми сторонами сложилось что-либо на подобие диалога”, — пишет она.

В заключении Тоом добавила, что к счастью, вступившее в силу в полночь соглашение о прекращении огня до сих пор поддерживается, и она искренне рада, что находилась в Дамаске в первый день его действия: ”Хотя это уже восьмое перемирие за пять лет, хочется надеяться, что в этот раз оно продержится”.