Депутата Европарламента Яна Тоом, которая на прошлой неделе встретилась в Сирии с Башаром Асадом и Константином Косачевым, заявила, что компания, которая сегодня считается плохой, в будущем может стать приемлемой. Согласно ее оценке, отношение Европы к происходящему в Сирии уже начинает меняться.

Глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев ранее неоднократно выражал критику в адрес Эстонии, а Европа и Россия придерживаются разных точек зрения касательно сирийского вопроса. Можно ли считать Асада и Косачева ”плохой компанией”?

”Выражение критики является частью политического арсенала, и если бы за этим следовал запрет на общение, то представители разных стран общались бы лишь сами с собой. Что касается позиции Европы, во-первых, что-то более сильное, чем интуиция, подсказывает мне, что она меняется, и во-вторых, вне зависимости от позиции, происходящее в Сирии, несомненно, наша общая проблема”, — ответила Тоом.

"Компания, которая сегодня считается плохой, завтра может быть вполне нормальной, такое постоянно случается в политике, и тогда иногда неловко смотреть, как вчера еще осуждавшие делают вид, будто ничего и не было. В случае Эстонии, учитывая нашу довольно короткую политическую скамейку, шанс наблюдать за такой сменой мнения довольно велик, и тогда те, кому не нужно делать поворот на 180 градусов, могут пригодиться”, — считает евродепутат.

Она добавила, что не представляет никого, кроме своих избирателей, и деятельность вне официальной внешней политики никому не навредит. По ее мнению, скорее вредно притворное единство.

"Добрые традиции политики предусматривают достижение компромисса, но для того, чтобы быть частью компромисса, нужно обозначить свое существование. Навредит ли это? Не верю — вредит как во внешней политике, так и во внутренней заявление о компромиссе там, где его на самом деле нет”, — заявила Тоом.

Тоом подчеркнула, что она не может считаться экспертом по Сирии, потому что во время визита не увидела полную и объективную картину происходящего в стране: ”Я бы хотела избежать ошибки, которую зачастую делают политики, готовые сделать выводы к вечеру первого же дня”.

Так как делегация европарламентариев во время сирийского визита, так и не попала в Алеппо, Яна Тоом планирует в январе или феврале поехать в Сирию повторно.