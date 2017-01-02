Накануне председатель Центристской партии Юри Ратас заявил в интервью ETV+, что на муниципальных выборах 2017 года Яна Тоом хочет выставить свою кандидатуру в Нарве.

"Я действительно об этом подумываю, это правда", — сказала в воскресенье, 1 января, Яна Тоом корреспонденту портала rus.err.ee.

"В первую очередь речь идет о моей поддержке списка Центристской партии в Нарве. С настойчивым предложением баллотироваться в Нарве ко мне обратилось местное отделение партии. И я пообещала коллегам поддержку. Но понятно, что идти на выборы в роли кандидата в мэры Нарвы я не собираюсь", — сказала Яна Тоом.

"Будучи депутатом Европарламента становиться мэром Нарвы — не хочу никого обижать, но это не равнозначная замена", — добавила политик.

Сама Яна Тоом по-прежнему готова баллотироваться и в Таллинне, если партия выдвинет ее на пост мэра столицы.