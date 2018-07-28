28.07.2018, 15:20

Яна Тоом не будет баллотироваться в председатели Центристской партии

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rus.delfi.ee
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Яна Тоом не будет баллотироваться в председатели Центристской партии
Foto: Karli Saul

В Центристской партии началось выдвижение кандидатов на пост председателя партии. В отличие от позапрошлого года, когда на этот пост претендовали два политика - Юри Ратас и Яна Тоом - на этот раз самым вероятным сценарием является переизбрание нынешнего лидера, поскольку Тоом отказалась от выдвижения своей кандидатуры, передает rus.err.ee.


Первой своего кандидата назвала Ярваская организация центристов. Возглавляющая это отделение Керсти Сарапуу не скупится на похвалу в адрес нынешнего лидера центристов Юри Ратаса, сообщила в пятницу "Актуальная камера".

"Он очень хороший руководитель, он умеет вовлекать людей, со всеми разговаривает, обсуждает, не принимает решения сгоряча, не посоветовавшись с другими. Он внимателен к людям, замечает их достижения, но при необходимости умеет и пожурить", — сказала Сарапуу.

В Тартуской организации центристов с выдвижением кандидатов пока не торопятся.

"Несколько кандидатов всегда лучше, чем один, хотя некоторые и опасаются, что это создаст впечатление, что в партии нет единства. Вообще-то, право выдвигать кандидатов на место председателя и в руководящие органы имеют не только региональные организации, но и все члены нашей большой партии, так что возможностей и вариантов много. Но я не берусь судить, решится ли кто-то на это", — сказал возглавляющий тартуский округ Пеэтер Эрнитс.

Нарвских центристов сейчас больше заботят выборы председателя горсобрания, но и там сюрпризов не предвидится.

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