Яна Тоом назвала сказкой разговоры о "плохой" России и "хорошем" Западе

Депутат Европарламента Яна Тоом отвергла обвинения в том, что она проводит прокремлевскую политику, и заявила, что она просто не верит в сказки или черно-белую картину мира, передает rus.err.ee.

"Я не прокремлевская, я лишь отдаю себе отчет в том, что Россия — наш сосед, имеющий ядерное оружие. Я трезво мыслящий человек", — сказала Тоом в понедельник в программе Ringvaade на телеканале ETV.

В своем выступлении по поводу отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля она защищала позицию России, обвинив Лондон в нагнетании антироссийской истерии.

Тоом повторила, что в данном случае действует презумпция невиновности и следует исходить из доказательств, а не из того, что Россия — враг.

"Я не говорю, кто дружеский, а кто недружеский. Я не хочу дискуссий о том, что где-то есть темные, а где-то светлые силы. Это сказка, что мы — хорошие, а они — плохие", — сказала евродепутат.