Яна Тоом направила в ООН и международные правозащитные организации запрос по делу Жданок

Депутат Европарламента Яна Тоом направила 24 мая в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, международные правозащитные организации Amnesty International, Human Rights Watch и ARTICLE 19 запрос по делу бывшего депутата Европарламента, лидера Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяны Жданок, сообщает бюро Тоом.

В настоящее время она проходит по уголовному делу в связи с проведением в конце марта Вселатвийского родительского собрания — против перевода школьного образования на латышский язык. Организатором мероприятия выступил Русский союз Латвии.

В тексте запроса говорится, что в марте 2018 года Сейм Латвии проголосовал за реформу, согласно которой школам национальных меньшинств к 2020 году придется перевести преподавание большинства предметов на латышский язык. Участники упомянутой акции родителей посчитали, что латвийское государство лишило людей, принадлежащих к этническим и культурным меньшинствам, права использовать свой родной язык.

По данным Полиции государственной безопасности Латвии, во время Вселатвийского родительского собрания могла вестись ”незаконная деятельность”. Полиция решила начать уголовное расследование, в частности, за действия, подпадающие под статью раздела ”Преступления против государства” Уголовного кодекса. Татьяну Жданок допросили в качестве подозреваемого. ”Без сомнения, ее преследование является прямым следствием ее деятельности в качестве правозащитника”, — написано в запросе.